El Ayuntamiento advierte a los quioscos de Las Teresitas que deben abrir mañana

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado ya de manera definitiva las medidas de control del nivel de ocupación y uso de las cinco principales playas del municipio (Teresitas, Las Gaviotas, Roque, Benijo y Almáciga), que se harán efectivas a partir de mañana, cuando la Isla entre en la fase 2 de la desescalada. Más de 40 efectivos, entre Policía Local, Salvamento y Protección Civil, se encargarán de controlar el aforo para evitar aglomeraciones, y también se usarán los drones. En el caso concreto de Las Teresitas, esta se dividirá en 4 sectores y en cada uno de ellos solo podrán permanecer unas 1.000 personas. Se podrán utilizar las duchas y los baños, y los quioscos deberán abrir sus puertas, según lo ha advertido el Consistorio. Y es que los chiringuitos han anunciado, según lo adelantó EL DÍA, que no se pondrán en marcha hasta que no se reúnan con la alcaldesa, Patricia Hernández, y con la Dirección General de Costas.

Desde la Corporación local se avisa de que los locales podrían ser sancionados si no inician su actividad, pues se trata de un servicio de playa, que incluye la gestión de hamacas y sombrillas. Fuentes municipales explican que "la no apertura de estos establecimientos es considerada una infracción grave, a no ser que sea por fuerza mayor, pero tendrán que acreditarlo". Sin embargo, los quioscos de Las Teresitas han manifestado que prefiere ser prudentes y esperar a que la apertura les sea rentable, pues en las condiciones actuales de la playa les es inviable, ya que el aforo de las terrazas se ve reducido.

Estos pidieron ampliar el espacio para las mesas y sillas, de manera que pudieran colocarlas en la arena; ampliar horarios, y también solicitaron autorización para un almacén, entre otras cuestiones. Pero dichas peticiones han sido denegadas por parte de Costas. Asimismo, algunos han planteado que los baños solo sean utilizados por los clientes, a lo que el Consistorio se niega, y otros alegan que la sectorización de la playa les perjudica. El lunes está previsto que los responsables de los chiringuitos vuelvan a reunirse pero, de momento, continúan sin una fecha prevista de apertura.

Sectorización de Las Teresitas. En Las Teresitas se realizarán estimaciones continuas sobre los niveles de ocupación de la playa, de manera que no se supere el 75% de aforo. Puede utilizarse todo el espacio disponible de arena por parte de los usuarios, salvo la zona afectada por las concesiones de quioscos y hamacas, pero siempre respetando la distancia de dos metros. La playa se dividirá en 4 sectores, que estarán señalizados y balizados, al objeto de poder controlar la cantidad de personas que habrá en cada uno. Dentro del sector 1, entre los accesos 0 y 2 de la playa, se establecerá una cuadrícula, flexible en sus dimensiones, destinada a las personas mayores de 65 años. El uso de esta zona exclusiva para estos usuarios no será obligatorio, pero si recomendable al tratarse del grupo de edad de mayor riesgo ante la actual pandemia. Los sectores que estarán balizados en el tramo de arena seca serán de un ancho aproximado de 400 metros lineales de costa. En la franja más próxima al mar, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de la marea, habrá una zona de tránsito libre entre sectores para caminar y acceder a la zona de baño.

Control de ocupación y señalización. Las estimaciones sobre la cantidad de personas en Las Teresitas se harán, salvo que las condiciones exijan la toma de otro tipo de decisiones, cada hora. Esta responsabilidad recaerá en el personal de Cruz Roja Española, con el apoyo de Protección Civil y de la Policía Local. En cada acceso de la playa se dispondrán paneles informativos que avisarán del nivel de ocupación de cada sector con los términos baja, moderada, alta y completa. Existe la posibilidad de cerrar un sector o la playa si se considera que se producen situaciones que hacen imposible el cumplimiento de las normas sanitarias, siendo posible incluso redirigir al público hacia otros sectores con menor ocupación. Para avisos y recordatorios se usará el sistema de megafonía existente en Las Teresitas. Además, se está trabajando en que dicha información pueda estar disponible para la ciudadanía, en tiempo real, en la web municipal y a través del perfil de Twitter del Cecopal. Por otro lado, se instalarán semáforos sobre el nivel de ocupación de las playas de Las Teresitas y Las Gaviotas en la confluencia de Ramblas de Santa Cruz con la avenida de Anaga y en la zona previa a Valleseco de la carretera hacia San Andrés.

Instalaciones. Se podrán usar las duchas abiertas y todos los baños públicos de Las Teresitas, y ya se trabaja en organizar las tareas de limpieza y desinfección de los mismos con equipos permanentes en la zona. Como medida excepcional, los únicos vestuarios que permanecerán abiertos serán los destinados a las personas con movilidad reducida. Un equipo de limpieza dependiente del área de Servicios Públicos se ocupará de la limpieza específica de las rampas, accesos y barandillas de la playa. También se reforzarán las labores de mantenimiento de la arena de la playa cada mañana.

Acceso de personas y vehículos. Todos accesos peatonales a Las Teresitas estarán abiertos mientras no se superen los niveles de ocupación, situación que obligaría a limitar la entrada a la zona costera. Se permitirá el acceso de los vehículos de transporte público a la zona de parada en el interior de la playa. En la plataforma de la calzada más próxima a la playa se prevé cerrar a la circulación general, aunque se permitirá el estacionamiento de los vehículos acreditados de Personas con Movilidad de Reducida (PMR). También estarán disponibles las plazas para motocicletas, ciclomotores y vehículos de dos ruedas. En cualquier caso, en esa calzada la prioridad será para el tránsito de peatones, facilitando así el cumplimiento del distanciamiento a quienes quieran acceder a la zona costera. La Policía Local dispondrá de material y personal para controlar estas cuestiones, así como para proceder al cierre del tráfico en las vías de la playa si fuera necesario.