Abren dos hoteles en la capital, el Urban Anaga y el Colón Rambla

En Santa Cruz de Tenerife, dos de los más de 20 hoteles con los que cuenta este municipio han decidido abrir ya sus puertas, a pesar de la falta de turistas y de que las zonas comunes no pueden utilizarse. Se trata del Urban Anaga Hotel y del Hotel Colón Rambla. El resto sigue manteniendo la misma decisión que han tomado prácticamente todos los establecimientos de Canarias. Esta es continuar cerrados, pues la fase 1 de la desescalada hacia la denominada nueva normalidad, aunque permite que el sector se ponga en marcha con restricciones, no implica ningún cambio para el negocio del alojamiento turístico.

La excepción se encuentra en algún que otro hotel del Archipiélago, que ha optado por abrir sus puertas para, al menos, aquellos que tienen que viajar por "fuerza mayor", por motivos médicos o por razones laborales, y con el fin de obtener algún tipo de ingreso, por muy mínimo que sea. Es el caso del Urban Anaga Hotel, que se pondrá en marcha a partir lunes, y del Colón Rambla, ya abierto desde esta semana, situados en Santa Cruz de Tenerife, el primero, en la céntrica calle Imeldo Serís y el segundo, en la calle Viera y Clavijo.

La propietaria del Urban Anaga Hotel, Olga Cabrera, comenta que si no abre ya su establecimiento, "este no levantará cabeza". "Solo llevábamos en marcha cinco meses cuando se declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19. Esta situación está siendo muy dura y tenemos que mantener los gastos mínimos. Por ello, tengo que abrirlo. Tomaremos todas las medidas necesarias y empezaremos con el mínimo personal, hasta que nos recuperemos y puedan salir todos los trabajadores del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo", explica Cabrera.



Diez habitaciones



Esta empresaria insiste en que el hotel necesita obtener algo de ingresos, "pues no formamos parte de ninguna cadena". Apunta que, en principio, solo estarán disponibles entre cinco y diez habitaciones de las 50 que tiene el establecimiento; ofrecerán un desayuno individualizado; no se podrán utilizar las zonas comunes, y se realizarán todas las medidas de seguridad y desinfección necesarias.

"Sabemos que no hay turismo, pero abriremos para las personas que tengan que trasladarse a Santa Cruz de Tenerife por tratamientos médicos o por motivos laborales. Ya tenemos tres reservas para el día 20 de mayo y algunas otras para el mes de junio. Son muy pocas, pero tenemos que empezar poco a poco, no podemos seguir esperando más", manifiesta Olga Cabrera.

Con respecto a la terraza-restaurante con la que cuenta este hotel en la parte alta, la empresaria indica que ya está abierta desde el martes, aunque se han reducido los horarios. "Los camareros todos llevan el equipo de protección y la distancia entre las mesas es la exigida. Y los accesos para los clientes de la terraza y del hotel están separados en la zona de los ascensores", agrega.

Desde el Hotel Colón Rambla, ubicado en la céntrica calle Viera y Clavijo, se confirma que las puertas de este establecimiento abrieron a principios de semana, por lo que ha sido el primero en Santa Cruz de Tenerife en ponerse en marcha en la fase 1 de la desescalada. Sus habitaciones también estarán destinadas a ciudadanos que necesiten trasladarse a la capital chicharrera por motivos de salud o laborales.

El vicepresidente de Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), Gabriel Wolgeschafen, apunta que "en Santa Cruz, la intención de apertura por parte de los establecimientos hoteleros es muy dispar, debido a la incertidumbre de la situación actual". Señala que algunos se pondrán en marcha en junio, otros después del verano y para otros, ni siquiera aún hay fecha.



"Muy complicado"



"Estamos atravesando un momento muy complicado, pues no hay turistas ni tampoco puede haberlos, y no se pueden utilizar las zonas comunes. Sin demanda, los hoteles no podemos abrir, por eso hay tan poca voluntad de ponernos en marcha aunque se permita en esta fase 1 de la desescalada, pues no hay clientes", manifiesta Gabriel Wolgeschafen.