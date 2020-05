El pregonero virtual del espíritu de mayo

"Días atrás, mientras tocaba el timple en casa, me entró nostalgia al pensar que este año no se celebrarían las Fiestas de Mayo como ediciones anteriores. Tal día como ayer se cumplieron dos años de mi regreso a Tenerife. Soy muy carnavalero, pero que no me toquen la tradición", cuenta Enrique Rodda.

Facebook, Instagram, Twitter... son desde ayer la virtual Rambla de las Tinajas, calle de La Noria o cada plaza y barrio del que se ha subido a la red una fotografía o vídeo recordando un episodio de las pasadas Fiestas de Mayo o incluso un montaje realizado para mantener viva la tradición, desde el baile de magos que recreó en la red ayer la asociación Diablos Locos, con mesa y parranda incluida, al programa al más puro estilo Tenderete que subió en la tarde de ayer Enrique Rodda, un profesional dedicado a la publicidad. Hijo de un grancanario y una chicharrera -nació el 28 de agosto de 1988-, ayer celebraba precisamente el segundo aniversario de su reencuentro con su isla natal, aunque se define canario universal, tras su paso por la capital del Reino.

Asegura que se siente muy carnavalero, pero se apresura a precisar: "Que no me toquen las tradiciones". Tal vez por el tiempo que estuvo fuera de casa, en Madrid, se desarrolló en él ese sentimiento de pertenencia al terruño que les embarga a la práctica totalidad de los isleños que se van a estudiar o trabajar fuera de la casa. Días atrás, cuando ya estaba decretado el estado de alarma y por tanto estaba en vigor el confinamiento, asegura que estaba tocando en casa el timple y la nostalgia le embargó cuando se imaginó que este año no se celebrarían las Fiestas de Mayo como él las vivió y con las que se reencontró hace dos años. Por este motivo, se rebeló a dejar pasar sin pena ni gloria esta edición y se puso manos a la obra en una iniciativa totalmente altruista y "por amor a mayo".

El embajador del timple -muchos recordarán aquel vídeo de hace tres años que grabó desde la Puerta del Sol de Madrid en la que mezclaba el ritmo del instrumento con el pasacalle murguero para transformarlo en un villancico-, se ha convertido en el pregonero virtual de la presente edición de las Fiestas de Mayo que ha deslucido el coronavirus. A título personal, ideó un programa para divulgarlo en la tarde de ayer. "A las ocho de la noche del día 2 del año pasado estaba yo bebiendo la primera copa de vino", comenta con ese humor picarón que le caracteriza.

En la última semana, contando con la complicidad de Dulce Rodríguez de la Rosa -que actúa como albacea de los valores de la vestimenta tradicional- y la colaboración de Besay Pérez -que sumó a artistas de la tierra, para que aportaran su voz-, Enrique Rodda ha trabajado en un programa que tuvo ayer dos pases por las redes sociales como el clavo ardiendo al que poderse acoger el amante de la tradición para disfrutar de la costumbre de la víspera del 3 de Mayo, día grande de Santa Cruz, que celebra esta edición el 506 aniversario de su fundación, a pesar incluso de la incidencia de la pandemia. Haciendo suyo el testimonio del periodista Zenaido Hernández, una de las voces de la tradición que participó en el baile de magos virtual que recreó Enrique Rodda anoche, recuerda que esta es la tercera vez en la historia que la capital no celebra los actos patronales -los dos episodios anteriores se remontan a 1893 y 1894, por la epidemia del cólera-.

Nacido en el HUC, este joven que se ha criado y ensolerado en Santa Cruz ya mostraba desde chico su pasión por el folklore, y tuvo el lujo de aprender a tocar el timple con el conejero Domingo Corujo, y ha sido su compañero inseparable allí donde ha ido. Cuando se le pregunta si alguna vez se ha planteado sumarse a Sabandeños, hace gala de su agilidad mental: "Son el Real Madrid del folklore y yo juego en regional", comenta con su humor característico.

El baile de magos virtual es el resultado de un condumio de señas de identidad de la tierra, desde la gastronomía a la historia o la música tradicional, con la periodista Laura Afonso como maestra de ceremonia que fue dando paso a las voces de Ciro Corujo, Luis Morera, Angélica Pérez o Manolo Estupiñán, entre otros, que llenaron de espíritu de mayo ese desolado Santa Cruz que presentó en un montaje inicial que mantiene vivo los valores de la Muy Leal Noble e Invicta Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Más que nunca, en este 2020.