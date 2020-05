Matilde Zambudio: "El Ayuntamiento prepara un Plan de Reactivación con numerosas medidas"

La primera teniente de alcaldesa y edil de Promoción Económica en Santa Cruz, Matilde Zambudio, de Ciudadanos, anuncia que todas las formaciones políticas del Ayuntamiento, grupo de Gobierno (PSOE-Cs) y oposición (CC, PP y Unidas Podemos) están preparando un Plan de Reactivación para la capital tinerfeña, que incluirá un gran paquete de medidas que "permitan que la recuperación del municipio", tras la crisis sanitaria por el coronavirus Covid 19, "se produzca lo más pronto posible y de la manera menos dolorosa". "Tenemos que estar más unidos que nunca", dice.

El Estado, tras más de 45 días de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, ha iniciado la desescalada hacia la que se ha denominado nueva normalidad. ¿Cómo se enfrenta Santa Cruz a esta transición?

Estamos preparando, entre todos los grupos políticos que forman este Ayuntamiento, un Plan de Reactivación para Santa Cruz, que incluirá un gran paquete de medidas que permitan que la recuperación de nuestro municipio se produzca lo más pronto posible y de la manera menos dolorosa. Queremos llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas, grupo de Gobierno (PSOE-Cs) y oposición (CC, PP y Unidas Podemos), y preparar una moción institucional con las acciones previstas para la capital, que se llevará al próximo pleno. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos y trabajar juntos. Durante este fin de semana, actualizaremos todas esas medidas y el miércoles tendremos una reunión para consensuar ya las primeras, las de Servicios Públicos y Promoción Económica. Este Consistorio ya ha ejecutado numerosas acciones durante el estado de alarma, pero ahora viene lo realmente importante, la recuperación de Santa Cruz, sin dejar atrás a ningún ciudadano del municipio. Nuestro objetivo es que la situación sea lo menos traumática posible, y por eso este debe ser un trabajo de todos.

¿Y cuándo finalmente se convocará el pleno para aprobar ese gran paquete de medidas?

Nuestra intención es que el pleno se convoque lo antes posible y en ello se están poniendo todos los esfuerzos, pues tendrá que ser telemático y semipresencial. Aprovecho para dejar claro que la oposición ha estado informada en todo momento de lo que se está haciendo en este Ayuntamiento, a través de las juntas de portavoces, que pasamos a celebrar una vez a la semana, en lugar de una vez al mes como se hacía antes. Y ahora también añadimos estas reuniones para el paquete de medidas del Plan de Reactivación, que se celebrarán todas las veces que sean necesarias hasta alcanzar un consenso.

Los empresarios muestran su preocupación por el inicio de la desescalada en relación a las medidas sanitarias, pues desconocen cómo se tendrán que enfrentar a la atención de los clientes para evitar contagios.

Estamos también trabajando en eso. Este jueves tuvimos una reunión con el sector empresarial en la que se nos comunicó la preocupación con respecto a cómo abordar las medidas de seguridad para volver a la normalidad. Este Ayuntamiento también les va a apoyar y a ayudar en esto, con el fin de que puedan poner en marcha sus negocios con todas las garantías.

Los bares y restaurantes del centro de Santa Cruz han anunciado a este periódico que planean no abrir el 11 de mayo, a pesar de que ya podrían, pues aseguran que tendrán más pérdidas. Piden que se amplíe el espacio para las terrazas, los horarios de apertura y los ERTE. Finalmente, ¿atenderá el Consistorio estas peticiones?

Además de las ayudas económicas que este Ayuntamiento ha aprobado para las pequeñas empresas y autónomos, y cuya convocatoria podría ya publicarse el lunes, también estamos estudiando la ampliación de los espacios que ocupan las terrazas, calle por calle, y la ampliación de los horarios para el sector comercial, restauración y ocio. Con respecto a los ERTE, instaremos al Estado a ampliarlos, porque no tiene sentido que se les obligue a incorporar al cien por cien de la plantilla cuando solo pueden abrir en un 30% de su capacidad. Tienen razón, los números no cuadran.

La Corporación destina tres millones a las ayudas económicas para el sector empresarial, ¿será suficiente para llegar a todos los negocios afectados?

Con esta convocatoria llegaremos a las empresas más vulnerables, las que tienen menos de 10 trabajadores y cuyo rendimiento anual no supera los 30.000 euros. Son unas 2.000. Si tenemos presupuesto, habrá otra convocatoria. Las ayudas se entregarán por orden de entrada de la solicitud.

¿Cuántos empleos ha destruido la crisis sanitaria?

Cuando se decretó el estado de alarma, había unos 21.176 desempleados en Santa Cruz. A siete de abril, son 23.270, por lo que estamos hablando de unos 2.090 empleos destruidos por el coronavirus. Tengo que decir que ya partíamos de una cifra muy preocupante y esto nos debe hacer reflexionar. A pesar de la crisis económica tan grave que sufrimos hace años, nunca ha habido apoyo al tejido empresarial por parte de este Ayuntamiento, por ejemplo promoviendo ayudas para la creación de nuevas empresas. Cuando se negocien los nuevos presupuestos, en septiembre, haré hincapié en este asunto, pues seguramente tendemos que cambiar la forma en la que se estaba apoyando al tejido empresarial.

¿Cuántas empresas han cerrado en la capital?

Es pronto para conocer cuántas empresas no han superado el estado de alarma. Cuando volvamos a la normalidad, lo sabremos.

El sector empresarial también denuncia que los plazos para obtener una licencia en la capital son eternos.

He dado una instrucción en Urbanismo para que los plazos se reduzcan a lo que dice la ley, es decir, tres meses. Lo que no puede ser es que se estuviera tardando un año o más. Sea cual sea la respuesta, positiva o negativa, en relación a la solicitud de una licencia, no se puede paralizar la inversión un año. Además, y por ejemplo, ahora el sector de la construcción será muy importante para la reactivación económica, pues tendremos turismo cero.