Al menos 8.500 familias de Santa Cruz carecen de cualquier tipo de ingresos

La alcaldesa de la capital tinerfeña, la socialista Patricia Hernández, aseguró que 8.500 familias de Santa Cruz carecen de cualquier tipo de ingreso, ya sea salario o ayudas públicas, una incidencia que en este tiempo se ha cebado con viviendas unifamiliares que no tienen ningún tipo de ingreso en este tiempo, y precisaron que de forma habitual desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se presta ayuda a 25.000 hogares chicharreros.

En la rueda de prensa que ofreció la regidora municipal para dar cuenta de la respuesta que oferta desde el Ayuntamiento nada más decretarse el estado de alarma, hizo ayer 44 días, Patricia Hernández fue categórica a la hora de concluir que "esta no solo es una crisis sanitaria, sino que también estamos ante una crisis social y económica que ha provocado un volumen de necesidad nunca visto, por lo que desde la Corporación municipal también se ha tenido que dar una respuesta inédita pero que cubra las necesidades de todos los afectados".

"La prestación social desde los servicios municipales es un derecho para todos los vecinos", incidió la concejala del IMAS, que invitó a que "nadie sienta vergüenza de acudir a solicitar ayuda aunque sea la primera vez o porque hasta hace un tiempo disfrutaba de una situación económica que le permitía vivir sin esta necesidad. Se trata de un derecho ya que se paga con el dinero público de todos".

Con el objetivo de contribuir a paliar la maltrecha situación económica de esas 8.500 familias, un número que no se descarta que en días sucesivos se incremente, la alcaldesa aseguró que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se tienen censados tanto los casos como el número de beneficiarios que quizás ellos no saben que tienen derecho a demandar el Ingreso Canario de Emergencia que se comenzó a tramitar desde ayer. Por este motivo, la alcaldesa se mostró partidaria de, tras realizar las pertinentes consultas con el Gobierno canario -administración que las ha convocado-, actuar de oficio y remitir a la administración autonómica la relación de los posibles beneficiarios, aunque ellos no la reclamen.

La incidencia de la crisis social y económica que ha provocado el conoravirus evidencia una situación inédita. En seis semanas se han duplicado, y en algunos casos triplicado, las prestaciones que se ofertan desde los servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. "Cada día más de medio millar de chicharreros, el doble que antes de decretarse el estado de alarma, telefonean al Ayuntamiento solicitando cualquier tipo de ayuda o información para afrontar la crisis", precisó la alcaldesa de Santa Cruz.

Nada más ver la repercusión del Covid-19, desde el IMAS se puso en marcha también el teléfono 900 111 333. En las últimas seis semanas se han tramitado 3.596 tarjetas familiares, el doble de lo que era habitual hasta antes del 11 de marzo pasado, por lo que desde el IMAS se han solicitado otras dos mil tarjetas más en previsión de nuevos demandantes.

Complementando esta prestación, desde el Ayuntamiento también se han repartido 6.122 cestas con productos frescos canarios para complementar la alimentación de las personas. "La gravedad de la situación ha hecho que muchas familias estén contactando por primera vez con los servicios sociales del municipio", añadió la alcaldesa, que incidió en la virulencia de la crisis social cuando recordó que "hay personas que cobraron medio mes de su actividad laboral de marzo y que hasta al menos el día 10 de mayo no vuelvan a recibir ningún tipo de ingreso, y se trata de personas que tenían una situación económica solvente hasta que comenzó la crisis. Tanto la alcaldesa como la concejala del IMAS insistieron en que los vecinos que padezcan una economía maltrecha no tengan vergüenza y acudan a solicitar ayuda a los servicios municipales.

Entre las respuestas concretadas que se están dando desde el Ayuntamiento capitalino, a nivel municipal se han asumido las necesidades alimentarias de los menores con "cuota 1", es decir, de las familias que abonan un euro para la alimentación de sus hijos, cuya atención en estos momentos "recae en los servicios sociales municipales", precisaron.

Patricia Hernández precisó que el Ayuntamiento no ha escatimado en gastos en materia social. Para facilitar el acceso de los mayores a los productos de primera necesidad se ha creado un Servicio Telefónico extraordinario de entrega a domicilio de medicamentos prescritos o compra del supermercado (922 282 482), al que se han acogido ya unas 600 personas en el municipio chicharrero.

O el Servicio de Ayuda a Domicilio, del que se benefician en los últimos días 80 personas más a añadir a las más de 1.200 ya existentes y, sin dejar de ofrecer las "atenciones presenciales que son necesarias", el ayuntamiento ha intensificado y ampliado el perfil de vecinos y vecinas con los que se mantiene en contacto. Así, se realiza un seguimiento telefónico diario a todas las personas "que requieren una especial protección por su edad, salud o circunstancias", pues, como aclaró la alcaldesa, "muchos mayores viven solos y sin familiares cerca" y el objetivo es brindar también apoyo emocional. Arocha detalló que se producen "más de 800 llamadas en los hogares de Santa Cruz donde se sabe que existen mayores vulnerables". En este tiempo de alarmase han ampliado las 118 plazas del Centro Municipal de Acogida con las 55 que se han habilitado en este tiempo excepcional en los pabellones Quico Cabrera y Paco Álvarez. O la cobertura que se ofrece a los menores con Don Bosco y Aldeas Infantiles, o la aportación al comedor social de La Milagrosa. También se ha reforzado el Servicio de Ayuda a Domicilio, del que se benefician en los últimos días 80 personas más a añadir a las más de 1.200 ya existentes.