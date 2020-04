Zona Centro prepara una tienda 'online' y la entrega a domicilio para todo Tenerife

La Asociación de Empresarios y Profesionales de Santa Cruz Zona Centro reclama celeridad al Ayuntamiento para la puesta en marcha de la línea de ayudas anunciadas. Y aunque el Consistorio informó esta semana de que la previsión es que las subvenciones para paliar los gastos corrientes, como agua, luz o alquileres, se puedan solicitar a partir del 5 de mayo, la citada entidad señala que el sector ya no puede seguir esperando, debido a la grave situación por la que atraviesa, "la cual nos puede llevar a la desaparición de las empresas y a la destrucción de empleo". Ante este panorama, y según explica el presidente de la asociación, Bernard Lonis, Zona Centro, con el apoyo de Fauca (Federación de Áreas Urbanas), ha decidido "tomar las riendas" y trabajar en la creación de una tarjeta de fidelización, de una tienda online y de un servicio a domicilio para toda la Isla, que podría llegar, incluso a todo el Archipiélago.

"Hace dos semanas enviamos una carta abierta al Ayuntamiento con una batería de propuestas. Agradecemos que algunas se hayan adoptado, como la suspensión del alquiler para los quioscos municipales por parte de Urbanismo. No obstante, seguimos viendo titulares con los que aseguran que van a tomar medidas pero estas no se concretan. Hay diferencias entre los titulares y la realidad. Ahora nos dicen que tenemos que esperar hasta el 5 de mayo para tramitar las ayudas económicas anunciadas. Muchos autónomos llevan dos meses sin trabajar y muchos de los empleados sometidos a un ERTE aún no han cobrado, teniendo ya que acudir a los servicios sociales", explica el presidente de esta asociación empresarial, la más antigua de Canarias y de la que forman parte más de 220 negocios de todo tipo.

Pero Zona Centro se niega a esperar con los brazos cruzados, apunta Lonis, y por eso prepara la puesta en marcha del proyecto #venacompraraSantaCruz, que incluye "unas acciones concretas para apoyar el comercio en todo Santa Cruz y que ya hemos presentado a la Sociedad de Desarrollo, cuya respuesta estamos esperando". Se trata de la creación de una plataforma para fomentar las compras dentro de la ciudad. En primer lugar, se creará una tarjeta de fidelización para los clientes, en la cual cada comercio que participe devolverá un porcentaje de cada compra. "De esta forma, los clientes se beneficiarán de un saldo a su favor que podrán gastar en cualquier otra tienda adherida al proyecto", explica el presidente de la entidad. Este prevé que esta iniciativa esté lista antes del verano.

Zona Centro también prepara la apertura en esta plataforma de una tienda online para cada establecimiento, con un servicio Click and Collet. La intención de la asociación es que también se pueda entregar a domicilio, "en cualquier punto de la Isla y en menos de 24 horas", cualquier producto comprando en Santa Cruz. Incluso, el reparto a domicilio podría extenderse a todo el Archipiélago, con un horario de entrega de 48 horas. La previsión de Zona Centro es que este sistema se ponga en marcha antes de final del año. "Los comercios que participan en este proyecto están realizando ahora una pequeña inversión. Con la ayuda pública, podrían participar muchas más empresas", manifiesta Bernard Lonis.

Por otra parte, y con respecto al anuncio realizado por el Gobierno canario, cuya intención es que los negocios abran de manera progresiva y que los ciudadanos salgan a la calle en días pares o impares, en función del número de su domicilio, el presidente de Zona Centro critica que se estén tomando decisiones "sin contar con nuestra opinión". "Los emprendedores y comercios de Santa Cruz están abonando unos alquileres para unos locales cerrados administrativamente. El precio de un local, ya sea comercio, bar o cafetería, depende, por su ubicación, del número de clientes que pasan por delante cada día. Con la medida que quieren aplicar, están dividiendo por dos la clientela local, pues hasta el verano o después no podremos contar con los turistas. ¿Cómo vamos a pagar las nóminas de las plantillas y los alquileres con menos de la mitad de la clientela?", se pregunta Lonis.