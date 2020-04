Colas desde las cinco de la mañana en La Abejera para recoger comida

"Estamos desbordados. Son muchas las personas que vienen en busca de alimentos, pero no solo de Santa Cruz, sino también desde el Norte y el Sur de la Isla. Pero aquí seguiremos, ayudando en todo lo que podamos". Son las palabras de la presidenta de la Asociación de Vecinos García Escámez, África Fuentes, quien, a sus 84 años, se encuentra al frente del reparto de comida que se realiza desde el Mercado de La Abejera, en la capital, gracias a la colaboración de más de 40 voluntarios. Fuentes asegura que están atendiendo a unas 6.000 familias, entre las que se encuentran "unidades familiares cuya situación económica ya era complicada y también nuevos casos generados por esta crisis sanitaria, protagonizados por ciudadanos a los que el coronavirus ha dejado sin trabajo".

El barrio chicharrero de García Escámez es uno de los numerosos puntos del municipio en los que se realiza reparto de alimentos. La presidenta de la asociación cuenta que los viernes, día en el que se lleva a cabo dicha labor, los ciudadanos comienzan a llegar a las cinco de la mañana, y la cola da la vuelta al mercado y llega hasta el campo de fútbol. "Los viernes pasan por aquí cerca de 2.000 personas. De lunes a jueves atendemos solo casos muy urgentes, que suelen unas 20 familias cada día, aproximadamente. Y durante los repartos, primero atendemos a los mayores, a los enfermos y a las embarazadas", relata África Fuentes.

Esta destaca el elevado número de ciudadanos que por primera vez están pidiendo comida porque no tienen dinero para comprar. "Son personas que han perdido su empleo por el coronavirus. Otras han sido sometidas a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) mientras dure el estado de alarma, pero aún este no se ha tramitado y no han podido cobrar nada. La situación es muy triste", señala la presidente de la asociación de vecinos García Escámez.

Fuentes aprovecha para agradecer a las administraciones públicas, como el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, que están colaborando en el reparto de alimentos, "entregándonos comida y también material sanitario de protección, como mascarillas y guantes"; al Banco de Alimentos, por supuesto; a todas las empresas que nos están ayudando, como Jesuman, y a las personas particulares que también ponen su grano de arena.

En este sentido, la presidenta de la citada asociación de vecinos quiere realizar un llamamiento a la solidaridad ciudadana, "para que todos aquellos que puedan colaborar con comida, lo hagan". También está intentando que las gasolineras le faciliten bonos para los voluntarios que se encargan de ir a recoger la comida que luego se reparte. "Por ejemplo, hoy, fueron al Puerto de la Cruz a buscar plátanos ", cuenta Fuentes .