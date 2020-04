Hernández: "Quienes piensen en mociones de censuras tendrán que explicarlo"

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, anunció ayer, ante la dimisión del concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, de Ciudadanos, que, de momento ella asumirá la primera área y la primera tenienta de alcaldelsa, Matilde Zambudio, de Cs, se encargará de Urbanismo, "hasta que se incorpore la nueva concejal", refiriéndose a Evelyn Alonso, "con la que tendremos que hablar". Asimismo, y en relación a la posible desestabilidad que puede ocasionar en el actual grupo de Gobierno (PSOE-Cs) la salida de Lazcano y ante las voces que hablan de una moción de censura, la regidora chicharrera manifestó que su equipo "no está en eso". "Nosotros estamos centrados en esta grave crisis sanitaria y en preparar a Santa Cruz para superarla. De todas formas, quien esté ahora dedicando su tiempo en esas cosas, tendrá que dar explicaciones y considero que no es tolerable", afirmó.

Patricia Hernández señaló, con respecto a la incorporación de la nueva edil, que su equipo ya está manteniendo contactos con Ciudadanos, en concreto, "nuestra tenienta de alcaldesa", pues "tenemos un acuerdo de Gobierno que fue ratificado el pasado 29 de enero". Admitió que a todo el grupo de Gobierno la decisión de Juan Ramón Lazcano les cogió de sorpresa, pues no se lo esperaban. "La verdad es que nos sorprendió, pues no había ningún indicio de que esto fuera a suceder. El día anterior a la presentación de su dimisión, el pasado viernes, varios ediles hablaron con él y nadie sospechó que esto fuera a ocurrir", apuntó la alcaldesa. "A nosotros nos pilló de sorpesa, parece que a otros no, porque en días anteriores en las redes sociales, algunos integrantes de Coalición Canaria enviaban algunos mensajes al respecto", comentó.

Sobre las razones que ha dado el concejal de Infraestructuras y Urbanismo para presentar su dimisión y abandonar el Ayuntamiento de Santa Cruz, con las que señalaba que no ha podido entender que, "en ocasiones, en la política, se toman decisiones en las que prevalecen los intereses políticos al os intereses de los ciudadanos", y con las que indicaba haber estado sometido a una "situación de continua conflictividad", Patricia Hernández apuntó que no las entiende y qué Lazcano es quien debería de explicarlas. "En las juntas de gobierno todo se aprobaba or unanimidad y nunca se echó para atrás ningún tema", dijo. Hernández aprovechó para lamentar la decisión de Lazcano y asegurar que ha sido un "excelente" concejal.

Por otra parte, y en relación a la solicitud de la celebración de un pleno telemático que han solicitado los grupos municipales de la oposición CC y PP, este martes, 21 de abril, se decidirá en la Junta de Portavoces si finalmente este se celebrá, cuándo y cómo. Se barajan dos fechas, el 24 o el 30 de abril.