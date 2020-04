El concejal de Urbanismo de Cs dimite y abandona el Consistorio

El responsable de Urbanismo y de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan Ramón Lazcano, de Ciudadanos (Cs), ha presentado su dimisión como concejal de cada una de las áreas que dirige y ha renunciado a su acta como edil electo en las pasadas elecciones del 26 de mayo de 2019. Lazcano ha tomado la decisión de abandonar el Consistorio chicharrero, desestabilizando el grupo de Gobierno de la capital, formado por el Partido Socialista (PSOE) y por dos ediles de Cs, Lazcano y Matilde Zambudio, quien aún mantiene una batalla judicial contra la formación naranja, y apoyado desde la oposición por Unidas Podemos. Y es que el pacto de Gobierno en Santa Cruz, con la alcaldesa socialista Patricia Hernández al frente, podría quedar en minoría.

Juan Ramón Lazcano, que ha presentado el escrito de dimisión en el Registro General de la delegación del Gobierno en Cantabria, donde estaba pasando con su familia el confinamiento por la crisis del coronavirus, ha explicado que se trata de una decisión "ampliamente meditada" y que dos son los motivos que le han llevado a tomarla. Uno de ellos es la "situación de continua conflictividad que he vivido desde la campaña electoral y la cual, lejos de desaparecer, se ha acentuado durante estos once meses", y el otro es que "no he sabido ni he podido entender que, en ocasiones, en la política se tomen decisiones en las que prevalecen los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos".

En las pasadas elecciones, la socialista Patricia Hernández logró arrebatarle la Alcaldía al nacionalista José Manuel Bermúdez, poniendo fin a 40 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria (CC) y las formaciones que la antecedieron, primero la Unión de Centro Democrático (UCD) y más tarde la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI). Lo hizo, precisamente, gracias al apoyo, con sus votos en la investidura, de los dos concejales de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, quienes, según su propia formación política, habían incumplido las directrices del partido votando a favor de Hernández, pues tenían que haberse votado a sí mismos.

Ciudadanos planteó entonces la expulsión de ambos ediles. Zambudio negó siempre que hubiesen recibido directrices para no apoyar a la candidata socialista y comenzó una batalla judicial. Lazcano también presentó una denuncia ante los tribunales, pero se mantuvo en un segundo plano, con el fin de poder llegar a un acuerdo con la formación naranja. Finalmente, este fue perdonado y readmitido en Ciudadanos, lo que aún no ha sucedido con Zambudio.

El concejal de Urbanismo y de Infraestructuras, que se caracterizaba por su poca aparición en los medios de comunicación, alegando que quería centrarse en el trabajo, se había ido alejado en los últimos meses del equipo de Gobierno, y las diferencias de posturas con el PSOE y con su propia compañera de partido, Matilde Zambudio, cada vez eran más claras.

Así quedaba de manifiesto, por ejemplo, en su defensa del Plan Especial de Las Teresitas, apostando por un documento, con hotel y con aparcamiento incluidos, que el PSOE no quería, o con su posición con respecto al Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, insistiendo en que la anulación definitiva del PGO de 2013, tramitado en su momento por el ahora concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, era una oportunidad para redactar un "mejor documento".

Lazcano intentó seguir su propia corriente y las directrices de Ciudadanos, pero los obstáculos en el camino le han agotado. Su relación con Zambudio era cada vez más tensa, al igual que con el socio de Gobierno, el Partido Socialista. Y a pesar de que tanto Zambudio como Lazcano aseguraron que no abandonarían el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aunque fuesen expulsados de Ciudadanos y se quedasen sin sueldo, finalmente el edil de Urbanismo e Infraestructuras, para el que la situación en el Consistorio chicharrero se volvió insostenible, ha decidido tirar la toalla, dejando al pacto de Gobierno en la cuerda floja.

En el escrito con el que Lazcano ha presentado su dimisión, este manifiesta que ha intentado aplicar, en los casi once meses que "he estado como concejal en el Ayuntamiento de la capital", todo sus aprendizaje, es decir, sus "25 años como profesional independiente, ejerciendo como arquitecto y urbanista alrededor del mundo, así como profesor universitario, enfrentándome a retos que me han enriquecido como profesional y persona". Sin embargo, apunta, "me ha sido casi imposible por los motivos mencionados anteriormente, lo cual me lleva a tomar esta difícil decisión, dada la situación actual".

Eso sí, agradece la dedicación a todo el personal de Urbanismo e Infraestructuras con el que "he tenido el privilegio de compartir trabajo durante este tiempo, tanto auxiliares, como técnicos y directivos". "Y en especial, quiero destacar la capacidad técnica y la predisposición del personal de la Gerencia de Urbanismo y del área de Infraestructuras a ayudarme en estos once meses y, sobre todo, su orientación para ayudar a los ciudadanos de Santa Cruz en todas y cada una de las cuestiones que proponían", añade Lazcano.

Asimismo, agradece a su partido, Ciudadanos, "la confianza que me mostraron tanto cuando decidieron apostar por mí en las elecciones del 26 de mayo de 2019, como cuando decidieron regularizar mi reingreso en el partido tras evidenciarse dos cuestiones fundamentales, mi buen desempeño profesional hasta el momento y una total ausencia de declaraciones públicas en contra de mi partido y compañeros durante todo este tiempo".

Con la dimisión de Lazcano, la siguiente en la lista de Ciudadanos es Evelyn Alonso, quien ya fuese concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz en el anterior mandato, con José Manuel Bermúdez como alcalde. El equipo de Gobierno se encuentra ahora en una delicada situación, pues podría quedar en minoría. El PSOE cuenta con nueve ediles más la concejal Matilde Zambudio, que aún mantiene la batalla judicial con Ciudadanos, y también tienen el apoyo de Unidas Podemos desde la oposición, formación formada por tres ediles. Pero los nacionalistas, con José Manuel Bermúdez como presidente del grupo municipal, cuentan con 10 concejales. El Partido Popular (PP) tiene tres y ahora falta saber qué decidirá Ciudadanos con su acta. La formación naranja comunicó ayer a ultima hora de la noche que hasta el lunes no se manifestará al respecto.