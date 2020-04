Bermúdez: "Es fundamental que Santa Cruz use su remanente y no se lo lleve el Estado"

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife vive este tiempo de confinamiento desde la vocación de servicio que ha caracterizado su paso por la política. Ahora, intenta ser útil tanto desde las redes sociales, como con asociaciones que impulsan el reparto de alimentos y promoviendo una oposición al equipo de gobierno desde un espíritu constructivo. "La situación es tan complicada que o arrimamos todos el hombro o no vamos a salir de aquí. Se trata de Santa Cruz, que está por encima de CC, PP o PSOE". Para Bermúdez, el futuro pasa por el consenso desde ya.

Proponen un Pacto por Santa Cruz para afrontar la incidencia de la crisis sanitaria en la sociedad y la económica. ¿Ha encontrado eco en el gobierno local?

La ciudad tiene que estar por encima de los partidos, y al equipo de gobierno le planteamos una batería de propuestas y un Pacto por Santa Cruz que establezca la hoja de ruta sobre las medidas a tomar este año y el que viene y que sean consensuadas no solo por los partidos políticos sino, sobre todo, con los agentes sociales y económicos de la ciudad. Muchas de esas medidas les van a afectar o les van a ayudar; lo lógico es que estén pactadas con todos.

¿Cuáles son las principales preocupaciones para Santa Cruz?

La principal preocupación en estos momentos son las familias más vulnerables, aparte de la preocupación sanitaria, que no es una responsabilidad exclusiva del ayuntamiento. Las familias vulnerables son prioritarias. La crisis que está viniendo es tan gorda que no podemos dejar a nadie en la estacada. A los usuarios habituales de los servicios sociales se les van a sumar muchos más los próximos meses y hay que dar respuesta a todos hasta que se recupere la economía. Es prioritario.

¿Medidas concretas?

Fomento del tejido empresarial, ayudas a pymes y autónomos, que no terminan de llegar a pesar de que las anuncian todas las semanas pero todavía no hay un acuerdo formal del ayuntamiento con unas bases para que se puedan solicitar. Que los anuncios se conviertan en realidad evidencia la credibilidad del ayuntamiento.

¿La alcaldesa le ha pedido ayuda o les ha comentado algo de su Pacto por Santa Cruz?

La ayuda ha sido ofertada por nosotros desde el primer momento y lo único que hemos pedido a cambio es información; sobre todo en la primera semana nos ha costado mucho acceder a ella. Ahora hacemos una junta de portavoces semanal donde se vuelca la información que el ayuntamiento transmite. De muchas nos hemos enterado por los medios de comunicación. Lógicamente el pleno de marzo se suspendió porque ni la ley ni el reglamento del ayuntamiento permitían sesiones telemáticas. Pero desde hace dos semanas ya es posible celebrar estas sesiones. Es importante que, para que las medidas sean consensuadas, recuperemos la normalidad institucional y que el pleno ordinario de abril se celebre, como ya se ha hecho en La Laguna. Queremos que se recupere la normalidad institucional porque la democracia no está suspendida.

¿La actual situación le recuerda al Delta, de 2002?

No. Por lo pronto ya vamos por más de cien fallecidos en Canarias. Es incomparable, tal vez sí recuerde lo que vivió la ciudad en 1893 con el cólera morbo o la fiebre amarilla. Pero con el confinamiento prácticamente obligado y la parada absoluta de la economía, no. Los expertos económicos hablan de que este año vamos a bajar de golpe tantos puntos del PIB como toda la anterior crisis económica, entre 2009 y 2016. Estoy muy preocupado porque la ciudad está parada y se van a sumar personas al paro y va a incrementar la pobreza y las familias más vulnerables lo van a pasar mal. Para esto hay un recurso muy importante, que pasa por que al Estado no se le ocurra tocar el superávit del Ayuntamiento.

¿Cuál es la situación de las arcas públicas que dejó?

Esta Corporación no tiene deudas desde el año pasado y acumula un superávit desde hace tres ejercicios. Es fundamental que los remanentes del ayuntamiento los use el ayuntamiento y no que se los lleve el Estado. Como el Estado plantee resolver sus problemas a costa de los ayuntamientos la institución más cercana al vecino no podrá responder.

Pero sería una intervención del Estado.

El Estado puede intervenir ahora lo que quiera porque el estado de alarma lo permite. Autorizar el uso del superávit para resolver problemas sociales y dinamizar la economía y mantener un mínimo de inversiones y de obras es prioritario. Es lógico que quienes lo han hecho bien lo puedan utilizar.

Es el debate sobre beneficios por cumplir con el déficit.

Quien ha aumentado el déficit en España ha sido el Gobierno central. Muchas comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y Cabildos han cumplido los objetivos de déficit porque se arremangaron entre 2012 y 2014 y gracias a eso las Corporaciones están saneadas ahora. El Gobierno de España no lo hizo de forma suficiente y creció el déficit. Y no le quedarán medidas drásticas sobre sí mismo, no sobre el resto que cumplieron las medidas.

¿Qué balance hace de los 10 meses de gobierno municipal?

No voy a hacer críticas hasta que no tengamos más datos de la incidencia de la crisis del coronavirus, pero sí lamento que las ayudas a las pymes no están llegando. Respecto al tiempo anterior, se han limitado a administrar lo aprobado y proyectado en el mandato previo. No hay algo novedoso y no estuviera en marcha: las obras en el Parque de Las Indias, La Granja, La Estrella, plaza de España, Valleseco... Han seguido una inercia; dejamos un ayuntamiento muy saneado desde el punto de vista económico y muy engrasado administrativamente. Podemos hacer una oposición constructiva y leal que permita sacar a Santa Cruz adelante en tiempos difíciles, propondría lo mismo si gobernáramos.

¿Le hubiera gustado estar de alcalde en esta situación?

Me hubiera gustado estar de alcalde en cualquier momento; si estás de alcalde, tienes esa responsabilidad. Pero no miro para atrás y busco la mejor forma para desde la oposición colaborar a mejorar las cosas. Lo intentamos.