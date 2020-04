Confinamiento sobre ruedas

Se asoma a la puerta para coger un poco de aire. Pasa los días del confinamiento al que obliga la declaración del estado de alarma por el coronavirus en siete metros cuadrados y sobre ruedas. Solo sale para acercarse hasta el Mercado Nuestra Señora de África para comprar algo de comida y para utilizar sus baños. Está solo y asegura que la tristeza que siente ya le provoca llorar sin darse cuenta. El chicharrero Cristóbal López ocupa una de las caravanas que han invadido el aparcamiento del jardín botánico Palmétum, en Santa Cruz de Tenerife. Le ha tocado sufrir el confinamiento en soledad y sobre ruedas.

Trabajaba como asalariado en un taxi y residía en un piso de alquiler en un barrio de Santa Cruz de Tenerife. En octubre del año pasado, sufrió un accidente de tráfico que le provocó lesiones en la espalda y en una de sus manos. Tuvo que dejar su empleo y también perdió su casa. Para poder recuperarse, inició un proceso de rehabilitación. Pero llegó el coronavirus. Cristóbal López tuvo que refugiarse en lo único que le quedaba, su caravana, y el tratamiento médico que necesitaba para recuperar su vida quedó suspendido. Ha estacionado su pequeña casa sobre ruedas, de solo siete metros cuadrados, en la zona del jardín botánico Palmétum. Y allí pasa los días, deseando que "todo esto acabe".

La suya es una de las casi diez caravanas que han invadido el aparcamiento del Palmétum. En el resto de vehículos se encuentran turistas que están a la espera de conseguir un billete para poder regresar a sus casas, pues el Estado de Alarma los "pilló de vacaciones en la Isla", y también hay residentes canarios que se han visto obligados a utilizar las caravanas de manera provisional por motivos laborales o porque tienen familiares afectados por el Covid 19. Cristóbal López, de 63 años, indica que los agentes de la Policía Local acuden a la zona prácticamente todos los días. "Estaremos aquí hasta que nos lo permitan los agentes. De momento no nos han dicho que nos vayamos. Es que tampoco nos podemos estar moviendo por la Isla y menos acudir a una playa, que es lo que yo hacía antes los fines de semana para desconectar un poco", explica este chicharrero.

Cristóbal cuenta que el confinamiento lo está pasando solo. Está separado y tiene dos hijos, "pero las visitas también están prohibidas". Relata que cada vez se siente más triste, "hasta el punto de que ya lloro sin darme cuenta, sin querer". Solo desea que finalice el Estado de Alarma y el confinamiento lo antes posible para poder continuar con su rehabilitación y poder recuperar su empleo.



Vergüenza

Y es que a Cristóbal, según señala, se le están agotando ya los pequeños ahorros que tenía. "Ya después no sé que haré, espero que esté trabajando de nuevo". Y es que se niega a "pedir comida o ayudas al Ayuntamiento". "Me muero de vergüenza. No quiero pensar en eso", manifiesta López.

Muestra a EL DÍA el espacio en el que pasa los días del confinamiento. Una cocina minúscula y un pequeño sofá en el que dormir. "El baño solo lo utilizo para ducharme, para que no haya problemas con las aguas negras. Lo que hago es acudir a los aseos del Mercado o a alguno próximo. Yo esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie, pero sé que escaparé, que resistiré", concluye.