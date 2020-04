CC y PP exigen al Consistorio capitalino la celebración de un pleno telemático

Los grupos municipales de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz exigen al equipo de Gobierno, formado por el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Cs), que convoque, "con la máxima celeridad", un pleno telemático "sobre la crisis del coronavirus y con temas de actualidad relacionados con esta materia", y la correspondiente comisión de control de este mes. El presidente del grupo de CC, José Manuel Bermúdez, y el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, denuncian la falta de respuesta de la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, ante esta petición y la acusan de "intentar evitar" la convocatoria de los órganos de control al gobierno, "permitidos durante el Estado de Alarma por medios telemáticos, tal y como lo están haciendo otros ayuntamientos".

Desde el grupo de Gobierno se asegura que el Consistorio no ha recibido solicitud alguna en relación a la convocatoria de un pleno telemático. Fuentes municipales señalan que dicha propuesta se planteó en la junta de portavoces celebrada el pasado miércoles, por lo que "el equipo de Gobierno está a la espera de que la petición se registre por escrito para poder estudiarla y dar una respuesta". Desde el Ayuntamiento se explica que el 18 de marzo se acordó en una junta de portavoces extraordinaria la suspensión del pleno de marzo y de la comisión de control, pues no se podía garantizar la celebración de los mismos con la debida protección para la salud de los asistentes. A cambio, se decidió celebrar juntas de portavoces periódicas en lugar de solo una al mes, ampliándola a la participación de la alcaldesa y del presidente del grupo de CC, pues en dichas sesiones solo están los portavoces de cada grupo político.

El secretario del Consistorio apuntó en aquel momento que el pleno no podía celebrarse por medios telemáticos dado que el reglamento orgánico no lo permitía. Es cierto que dicha limitación ahora ha cambiado con el último Real Decreto aprobado por el Estado y, según manifiestan fuentes municipales, fue en la última junta de portavoces, la del pasado miércoles, cuando CC y PP plantearon la convocatoria de un pleno telemático. Dichas fuentes insisten en que tienen que solicitarlo por escrito y argumentar su celebración.

Sin embargo, el portavoz del PP manifiesta que el 1 de abril su grupo municipal registró en el Ayuntamiento la petición de la celebración del pleno de este mes por medios telemáticos. En el escrito, al que ha tenido acceso EL DÍA, se solicita al Consistorio que "convoque un pleno ordinario, admitiendo que sea monográfico sobre la situación del coronavirus". Asimismo se solicita, continúa el texto, "y dado que la funciones de control de los órganos de gobierno están parcialmente delegadas en la comisión de control, que se celebre también una comisión de control al gobierno".

"Para la celebración del pleno y de la comisión de control se pide que se realicen mediante medios telemáticos y que se permita su retransmisión online vía internet", apunta el PP en el escrito. También reclama que "se nos dé traslado vía telemática de cuantos decretos y resoluciones se hayan dictado por órganos unipersonales o colegiados desde la última remisión de información realizada previamente al pleno ordinario de febrero de 2020".

Díaz Guerra señala que para la oposición es "muy importante la celebración de los plenos y de las comisiones de control; primero, porque no tenemos acceso a los decretos y resoluciones del Ayuntamiento, de los que se dan cuenta en los plenos, y segundo, porque en las comisiones de control pueden comparecer aquellos ediles del grupo de Gobierno que sean requeridos desde la oposición para saber qué están haciendo con sus áreas respectivas". "Y es que el PSOE y Cs se han opuesto a que estén en las juntas de portavoces", agrega el portavoz del PP.

Tanto el PP como CC critican que "a día de hoy no hayamos recibido una respuesta de la alcaldesa". "No sabemos si la voluntad del grupo de Gobierno es celebrar o no el pleno. Para nosotros las juntas de portavoces son insuficientes, dado que no se admiten propuestas de acuerdo y la información que recibimos es insuficiente, escasa y esporádica", declara Díaz Guerra.



La Laguna

El presidente del grupo municipal de CC, José Manuel Bermúdez, apunta que ya se dan las condiciones adecuadas para recuperar la normalidad institucional y la plena participación política y democrática de todos los concejales que componen el Ayuntamiento de Santa Cruz, "pues los plenos se pueden realizar telemáticamente, como así ha ocurrido en algunos consistorios de todo el Estado". "Por solo nombrar un ejemplo muy reciente y próximo, el Ayuntamiento de La Laguna ya ha celebrado su pleno ordinario el día 8 de abril por medios telemáticos", recuerda el exalcalde.

Por su parte, Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, partido que apoya desde la oposición al grupo de Gobierno, ha manifestado que para su formación la información que se está recibiendo es suficiente, teniendo en cuenta la situación de Estado de Alarma en la que se encuentra el país. Trujillo dice que su partido ve correcto que, mientras dure esta crisis, exista un mecanismo para estar informados de las medidas que va a tomar el grupo de Gobierno y para transmitir propuestas y valoraciones sobre lo que están haciendo.

En este sentido, recuerda que "acordamos inicialmente hacer esto en la junta de portavoces, con periodicidad semanal, y, de momento, nos parece suficiente". "Es verdad que falta la publicidad propia de un pleno o de una comisión. Y esto deberá tener un límite temporal que no sea excesivo", agrega.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias insta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a cumplir "con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la Ley Canaria 12/2014 de 26 de diciembre, resolviendo las peticiones de información que se le formulen". El Comisionado ha dado la razón al grupo municipal del Partido Popular en el Consistorio chicharrero después de que este solicitara el amparo de dicho organismo hasta en cuatro ocasiones, debido a que el grupo de Gobierno local, formado por el Partido Socialista y Ciudadanos, no le respondía a la solicitud de información realizada en relación a diversos expediente impulsados por el Ayuntamiento.

En concreto, y según explica el edil del PP Carlos Tarife, se pidió información sobre el Plan Estratégico de Santa Cruz; sobre las expropiaciones que la Gerencia de Urbanismo tenía pensado ejecutar en 2020 y su coste; sobre el expediente relativo a la contratación de 78 desempleados para adecentar colegios públicos del municipio, y sobre el número de solicitudes de demandantes con discapacidad de viviendas municipales que caducaron en 2019.