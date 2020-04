La capital destina 4 millones en ayudas directas a taxistas y pequeñas empresas

La alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, compareció en la mañana de ayer para anunciar que el equipo de gobierno trabaja en dos planes económicos para salir en auxilio de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad, así como de los taxistas. La partida total asciende a cuatro millones de euros en una apuesta que hace el equipo de gobierno para que cuando se levante el decreto de alarma la capital sortee la pérdida del mayor número de puestos de trabajo, como precisó la primera teniente de alcaldesa y responsable de la Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio. Se trata de ayudas directas que habilita la Corporación y que son compatibles con las que destina el Gobierno central y el canario, aunque no se puede optar a las dos aportaciones municipales, matizó la regidora municipal.

Patricia Hernández precisó que las pequeñas y medianas empresas podrán optar a ayudas de entre 1.500 y 2.000 euros para paliar los gastos corrientes como agua, luz, materiales, alquileres e impuestos, siendo condición que estas pymes tengan un máximo de diez trabajadores y hayan declarado en el pasado ejercicio económico hasta 30.000 euros de rendimiento neto en 2019, y que se hayan visto afectados por el cierre de establecimientos o que hayan visto reducida su facturación en al menos un 75%. Quienes las perciban se comprometerán a sostener la actividad empresarial al menos 3 meses desde su concesión. Se trata de una tabla de salvación para salir adelante ante esta situación comentó la alcaldesa, al referirse a estas ayudas.

La primera teniente de alcaldesa manifestó que "las cuantías irán de entre los 1.500 a los 2.000 euros dependiendo de si se vieron forzadas al cierre durante el estado de alarma o sufrieron un descenso de la facturación del 75% respecto a la facturación del último semestre. Zambudio precisó que Santa Cruz es fuente de empleo para 129.866 personas y su tejido empresarial está compuesto en su 80 por ciento por micropymes y autónomos.

"Queremos que el primer día que se levante la alarma, Santa Cruz recupere la actividad". Y sentenció Zambudio: "No queremos que no haya nadie que no opte a las ayudas por falta información". Por este motivo, la Sociedad de Desarrollo ha habilitado un teléfono de asesoramiento e información para atender a los empresarios tanto sobre estas ayudas de emergencia a la economía local como para facilitar datos sobre otras prestaciones que se han ofertado desde el Estado o la administración autonómica.

Sobre los plazos, Matilde Zambudio precisó que en estos momentos se trabaja en la elaboración de las bases de las convocatorias de las ayudas que se podrán gestionar desde la Sociedad de Desarrollo para perfilar las condiciones y que se pueda beneficiar el mayor número de pequeños empresarios de la capital.

"Ahora estamos volcados en proteger y protegernos y en salvar vidas, pero ya llega otra fase en la que se trata de proteger el empleo y la actividad económica y consideramos que esta inversión que estamos realizando es fundamental para recuperación en V y que no se lleve por delante puestos de trabajo y empresas de esta ciudad", sentenció la alcaldesa.