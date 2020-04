El ayuntamiento de Santa Cruz destina un millón de euros para ayudas a taxistas y tres millones más para pequeñas empresas para evitar la pérdida de puestos de trabajo, ha anunciado este miércoles la alcaldesa Patricia Hernández.

Los pequeñas empresas podrán optar a ayudas de entre 1.500 y 2.000 euros para paliar los gastos corrientes como agua, luz, materiales, alquileres e impuestos. Es una ayuda destinada a Pymes y micropymes que tengan menos de 30.000 euros en 2020.

Según Matilde Zambudio, primera teniente de alcaldesa, "se han dado instrucciones para que el procedimiento se gestione de forma muy urgente".

Quienes la perciban se comprometen a mantener la actividad seis meses en aras a dar continuidad a las empresas y no se destruyan empleos. Por eso se pide que garanticen la continuidad de actividad en los próximos seis meses. Se trata de una tabla de salvación para salir adelante ante esta situación provocada por la pandemia del Covid-19. La primera teniente de alcaldesa explica que es una ayuda complementaria.

"Queremos que el primer día que se levante la alarma, Santa Cruz recupere la actividad", añade.

"No queremos que no haya nadie que no opte a las ayudas por falta de información", señaló para comunicar luego que la Sociedad de Desarrollo tiene un teléfono de asesoramiento".

José Ángel Martín, segundo teniente de alcaldesa y concejal de Servicios Públicos, agradeció el esfuerzo de los trabajadores de las empresas públicas y también a los taxistas, por su disponibilidad.

El taxi es uno de los sectores más castigados al reducir la flota primero al 50% y luego solo al 25%. Y en la actualidad, la facturación diaria para algunos taxistas de reduce a cinco o diez euros diarios, según recuerda José Ángel Martín con datos que le ha trasladado el sector.

"Queremos que el pago de las ayudas se abonen a tiempo real. Un millón de euros para taxistas. La idea es que la subvención llegue en dos mensualidades de 600 euros", confió.

Procedimiento, concesión directa. Ser titular y tener licencia en activo, son los requerimientos que, según precisa José Ángel Martín, deben aportar los taxistas además de una declaración responsable de que han perdido el 75% de sus ingresos.

Las bases de la subvención ya las tienen las asociaciones que podrán presentar sus aportaciones antes del viernes y quieren gestionar en 10 días y tramitar para comenzar a pagar a comienzos de mayo, explica José Ángel Martín.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Hernandez, recordó que estas ayudas son incompatibles combinarlas.