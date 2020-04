Santa Cruz de Tenerife rompe su silencio con los aplausos más solidarios

Un día menos. No es un día más, es un día que descontamos del final de esta pandemia y de los días de confinamiento con los que la mayoría de la población está ayudando a los profesionales de los servicios sanitarios y de la seguridad en su batalla contra los efectos del coronavirus Covid-19.

Una lucha que tiene sus días buenos y no tan buenos pero que todos los días a las 19:00 horas (horario insular) tiene su cita pública en la que recordar que todas las personas están en esta guerra que tiene los días contados aunque aún no se sepa cuándo acabará. Un día menos. Un día más de esperanza con la llegada en aviones de material sanitario a Canarias, un millón y medio de mascarillas y casi 60.000 kits de diagnóstico, y en la que el Gobierno no descarta aún prorrogar la cuarentena con más de 100.000 contagios por coronavirus.