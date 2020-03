Santa Cruz de Tenerife refuerza la atención a las personas mayores dependientes

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha reforzado sus recursos de atención social para ayudar a las personas mayores dependientes del municipio, que viven solas y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los usuarios que cumplan los requisitos tendrán derecho a un servicio a domicilio de alimentación, de medicación y de artículos de higiene personal. El área de Atención Social pondrá en marcha desde hoy un plan de atención telefónica que cuenta con tres líneas habilitadas. Se podrá solicitar en el teléfono municipal 922 282 482, de lunes a viernes y en horario de 8:00 a 15:00 horas. Desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se atenderá por orden de llamada, estableciendo prioridades para los casos más urgentes.

Este recurso es exclusivo para la ciudadanía de avanzada edad que no tiene familiares que puedan atender sus necesidades básicas. En el caso de que estas personas tengan familia, se recuerda que una de las excepciones que contiene el Real Decreto del Estado con motivo de la pandemia del virus Covid-19 es, precisamente, la autorización de desplazamiento para atender a este sector social. Cualquier persona, ya sea familiar o cuidador profesional con dependientes a su cargo que no vivan en el mismo domicilio deberá tener en su poder una declaración jurada que deberán aportar junto con su documento nacional de identidad para justificar ante las autoridades la circulación por la vía pública.

Estas medidas atienden al decreto dictado por la alcaldesa, Patricia Hernández, en concreto a los puntos 3 y 4 de las medidas sociales: "Localización de las personas mayores que vivan solas para facilitarles el acceso de alimentos y medicamentos" y "Reforzar la asistencia, servicio y ayuda a las personas en el marco de la atención social".

La concejal de Atención Social, Marta Arocha, recalca la gran labor que realizan los profesionales del IMAS y aclara que "seguiremos trabajando sin parar para atender a los más vulnerables en estos momentos tan complicados para todos".

El Quico Cabrera, lleno. Por otro lado, la edil informa de que las 25 camas habilitadas en el pabellón Quico Cabrera para personas sin hogar se completaron ayer, apenas un día después de su puesta en funcionamiento. A ellas se suman las otras 30 que, desde hace una semana, ya están llenas en el pabellón Paco Álvarez.

Sin comedor en el albergue. El PP de Santa Cruz denunció ayer el cierre del comedor del Centro Municipal de Acogida (CMA) -albergue-, en el que suelen alimentarse unas 300 personas sin recursos. "No entendemos esta decisión en esta situación de crisis sanitaria, económica y social, en la que más que nunca son necesarios servicios de ayuda comunitaria como este", indicaron los populares, que también se quejaron de que no habían sido informados. La concejal de Atención Social, Marta Arocha, confirmó a EL DÍA el cierre, pero aclaró que se realizó siguiendo "estrictamente" las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, para evitar que 300 personas se juntaran en un mismo sitio. "El comedor se sustituye por picnic, que se entregan tres veces al día y uno de ellos es comida caliente", puntualizó Arocha, quien rechazó que la oposición no estuviese informada. "Me parece una falta total de lealtad hacia la institución por parte del PP pretender que se abra el comedor poniendo en riesgo la salud, tanto de las personas sin hogar, como de los trabajadores", añadió.