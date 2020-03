El Mercado de Santa Cruz reclama "el derecho de sus clientes a poder comprar"

El Mercado Nuestra Señora de África, situado en Santa Cruz de Tenerife, reclama "el derecho de sus clientes a poder comprar en la Recova, al ser un servicio público para el abastecimiento de la población, y así está definido por el Reglamento de Mercados Municipales", recuerda su presidenta, Estefanía Hernández

La Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África denuncia los impedimentos que "se están poniendo para que nuestros clientes puedan comprar en La Recova. "Muchos ciudadanos de Santa Cruz o de municipios limítrofes, clientes habituales, están queriendo seguir realizando sus compras en el Mercado Municipal, en su carnicería, frutería, pollería o pescadería de confianza y, para hacerlo, necesitan desplazarse en vehículo desde su domicilio hasta el parking de La Recova. Estamos recibiendo quejas permanentes de muchos usuarios que quieren ejercer su derecho de acudir a La Recova a realizar sus compras y que son interceptados en el desplazamiento por los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local, Policía Nacional, Guardía Civil, en incluso por efectivos del Ejército, que les impiden acudir al Mercado, derivándoles al supermercado más cercano a su domicilio", señala Estefanía Hernández.

"Cuando se les recuerda el derecho a acudir al Mercado a realizar sus compras, se advierte de multa e incluso, en algún caso, de detención, de no dar la vuelta y regresar a su domicilio, o en su caso, acudir al supermercado más cercano al mismo", apostilla. La presidenta del Mercado indica que esta actuación, no contemplada en el Real Decreto 463/2020 de Estado de Alarma, "está ocasionando un grave perjuicio a los pequeños comercios de alimentación o de comidas para llevar que hacen el esfuerzo día a día de mantenerse abiertos para garantizar el abastecimiento de la población y que cumplen con las medidas de seguridad establecidas (distancia de seguridad entre personas, uso de guantes y mascarillas, uso de gel desinfectante, etc), hasta el punto de que si persiste, se verán abocados al cierre, con la pérdida de puestos de trabajo que ello conlleve". Además, del deterioro de los alimentos frescos perecederos adquiridos por los puestos para atender debidamente la demanda, añade. "Por supuesto, el desplazamiento en vehículo debe realizarse respetando igualmente las medidas de seguridad: un ocupante en el vehículo y permanecer en las instalaciones el tiempo estrictamente necesario para realizar la compra", asegura Hernández.

En este mismo sentido, en días pasados, efectivos de la Policía Local han acudido al Mercado y ordenado el cierre de algunos establecimientos de alimentación, que, de conformidad con el citado Real Decreto, pueden ejercer su actividad, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas, apunta Estafanía Hernández. "Cuando desde la Gerencia se les ha recordado el contenido específico del citado Real Decreto, se limitan a indicar que ellos son la autoridad y que, de no acatar la orden, procederán a sancionar al establecimiento", explica Estefanía. Aun así, "Desde la Cooperativa del Mercado de Nuestra Señora de África se alaba el trabajo y esfuerzo incansable de los efectivos de Policía Local, Nacional, Guardia Civil o del Ejército en la lucha contra la expansión del coronavirus, pero ello no legitima una actuación que no está contemplada en las medidas aprobadas en el Real Decreto citado y que en algún caso comporta incluso abuso de autoridad", insiste la presidenta de La Recova. "Proceder el expuesto que no sólo perjudica gravemente a los pequeños y medianos comercios de alimentación de la Recova de Santa Cruz, sino también de otros Mercados Municipales de Abastos en toda la isla, como el de La Laguna, por ser el más próximo".

La Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África ha contactado para expresar el problema y el malestar ocasionado con el Concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Jose Ángel Martín, y "nos consta su predisposición a ayudar y resolver el problema, sin resultado positivo hasta el momento", aclara. "En cambio, con la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife nos ha sido imposible el contacto, por lo que hemos optado por presentar la queja por escrito y registro de entrada. En dicho escrito solicitamos que se tome en consideración la situación generada y se adopten las medidas necesarias para corregirla", manifiesta Hernández.