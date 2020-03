Santa Cruz aclara las dudas a empresas, trabajadores, desempleados y autónomos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo informa a la ciudadanía de cómo proceder ante la situaciónlaboral sobrevenida en la que se encuentran muchas empresas, autónomos, trabajadores y personas en situación de desempleo de SantaCruz de Tenerife respecto al nuevo panorama laboral y empresarial que se ha planteado tras el decreto del Estado de Alarma ante la crisis del coronavirus.

¿Qué hacer en caso de que se suspenda el contrato con un ERTE?

— No hay que ir a la Oficina de Empleo ni llamar

— El SEPE dará de alta de oficio: se tramitará de manera automática la prestación una vez se haya aprobado el ERTE presentado por la empresa.

— La Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para realizar los trámites o indicarle cómo hacerlos

— Se cobrará la prestación por desempleo mientras dure esta situación

— No es necesario haber cotizado los mínimos habituales para cobrar la prestación.

— Contador a cero: No se perderá la prestación por desempleo acumulado anterior a esta situación.

— La empresa está obligada a contratar al trabajador pasado el estado de alarma

¿Cómo tramitar la inscripción como demandante de empleo o solicitar la prestación durante el estado de alarma?

— No es necesario ir a la Oficina de Empleo, se han suspendido los servicios presenciales

— Si tiene Certificado Digital o alta en Clave, puede tramitar su demanda de forma telemática mediante la autogestión rápida de la

inscripción y modificación de la demanda de la página del Servicio Canario de Empleo http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleado/demanda_empleo/autogestión_rapida

— Si no dispone de conocimientos suficientes o de internet, llame a su Oficina de Empleo, le darán cita no presencial y le ayudarán de forma telemática y/o telefónica para gestionar su demanda

¿Necesita inscribirse en el Servicio Canario de Empleo?

— Puede hacerlo de forma telemática mediante la autogestión rápida de la inscripción y modificación de la demanda de la página del Servicio Canario de Empleo http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleado/demanda_empleo/autogestión_rapida

— Llame a su Oficina de Empleo si no dispone de internet o no puede hacerlo por esa vía.

¿Qué hacer para renovar el DARDE durante el estado de alarma?

— No hay que renovarlo, quedan suspendidos los plazos administrativos con motivo del estado de alarma. Su DARDE se renueva automáticamente.

— No es necesario ir a su Oficina de Empleo ni llamar.

La Sociedad de Desarrollo ha puesto toda esta información al servicio de la ciudadanía en sus perfiles de redes sociales para que puedan

consultarla detenidamente.Se trata, afirma la primera teniente de alcaldesa y la concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, "de que la información esté al alcance de toda la ciudadanía y del tejido empresarial de manera rápida y con un lenguaje sencillo para resolver las dudas que en estos días nos asaltan a todos y todas".

Las cápsulas de información y asesoramiento se irán ampliando a lo largo de los días resolviendo de esta manera las cuestiones más

frecuentes a las que pueden enfrentarse empresas, autónomos, trabajadores y personas en situación de desempleo como por ejemplo la

tramitación por cese de actividad para autónomos.La Sociedad de Desarrollo cuenta con más de 21.000 seguidores en su

cuenta de Facebook, 9.225 en Twitter y 5.800 en su perfil de Instagram.

Además de estos canales de información, la Sociedad de Desarrollo recuerda a los ciudadanos que pueden hacer sus consultas también a

través del teléfono 922532760 en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o en el correo orientación@sociedad-desarrollo.com

Todo el equipo de la Sociedad de Desarrollo trabaja de manera intensa en atender las numerosas dudas y preguntas de la ciudadanía durante este Estado de Alarma en materia de formación, empleo, emprendimiento y asesoramiento empresarial, comercio y turismo, según destaca Zambudio.