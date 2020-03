Vecinos de Santa Cruz ofrecen su ayuda para sacar la basura, hacer la compra o pasear al perro

Hoy nos ha llamado una señora de Ofra pidiéndonos ayuda para sacar la basura. Está en silla de ruedas porque la operaron justo antes de que se declarase el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus". Son las palabras de Josué Olivera Romero, uno de los más de 30 vecinos de la capital que ya forman parte de la recién creada Red de Cuidados de Santa Cruz frente al Covid 19. Son chicharreros que se han unido, a través de un grupo de WhatsApp y en Facebook, para ofrecer su ayuda, "si ánimo de lucro, y siguiendo los protocolos de seguridad e higiene", a aquellos residentes del municipio que "están teniendo especiales dificultades a la hora de atender actividades o necesidades cotidianas básicas, como hacer la compra, ir a la farmacia, sacar la basura o pasear al perro, entre otras".

La idea surgió, precisamente de este joven, Josué Olivera, vecino del barrio de Cuesta Piedra, tras averiguar que se estaban llevando a cabo iniciativas similares en otros municipios, como La Laguna. Esta Red de Cuidados va dirigida, fundamentalmente, y según explica Olivera, "a las personas más vulnerables de Santa Cruz, como pueden ser mayores, colectivos de riesgo, o ciudadanos con dificultades de movilidad".

"Empezamos siendo unos pocos y ya somos más de 30. Nos coordinamos a través del WhatsApp", apunta este voluntario. Este grupo de chicharreros solidarios han facilitado cuatro números de teléfonos, 631 359 557, 609 313 484, 660 950 503 y 628 736 918, además de un correo electrónico, redcuidadossantacruz@gmail.com, para que aquellas personas que lo necesiten se pongan en contacto con esta red de apoyo vecinal.

Olivera Romero informa de que, hasta el momento, no han recibido "demasiadas llamadas", pero "creemos que es porque muchas personas aún no conocen esta iniciativa, de ahí que también pidamos colaboración para facilitar su difusión". "Estamos pensando también en pegar carteles por los supermercados, pero no sí nos dejarán", indica. Por ahora, la mayoría de llamadas que se están recibiendo son de ciudadanos que piden ayuda para hacer la compra y sacar la basura.

Este grupo de vecinos también hace un llamamiento a todos aquellos que quieran sumarse a esta Red de Cuidados, "siempre y cuando no se esté dentro del grupo de riesgo y se quiera contribuir a esta acción, para ayudar a los que más lo necesitan en estos momento de confinamiento".