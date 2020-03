Santa Cruz cierra sus puertas

Negocios cerrados, poco tráfico y transeúntes que salieron para lo justo y necesario. Salvo la irresponsabilidad que llevó a unos pocos incautos a calzarse las zapatillas para trotar por la Avenida de Anaga, el resto de viandantes tomaron las calles para comprar alimentos, hacerse con prensa o pasear a sus mascotas. Agentes de la policía local controlaron las vías céntricas y pidieron identificación a algunas personas que no tenían muy claro el motivo de su salida.

El canto de los pájaros, reservado a pocos enclaves del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, como por ejemplo los parques García Sanabria y La Granja, se apoderaba del corazón de la capital chicharrera en la mañana dominical. La declaración de estado de alerta que limitaba la libre circulación y apelaba al confinamiento de los ciudadanos en sus casas, el motivo de una capital vacía y con poco movimiento. Comprar alimentos, el periódico y pasear al perro, las -permitidas- excepciones que algunos aprovecharon para tomar el aire en el primero de los quince días decretados.

Desde primera hora de la mañana, el escaso movimiento en la capital de provincia, fue una evidencia de que el estado de alarma y las restricciones incluidas en él empezaba a surtir efecto. La obediencia ciudadana, el mejor de los síntomas en una mañana apacible en cuanto a climatología se refiere.

Pocos transeúntes eran los que se veían por el callejero del epicentro de la ciudad chicharrera. En la mayoría de los casos, éstos iban acompañados de sus mascotas. Si ya por todos es conocida esa sentencia de que los perros son el mejor amigo del hombre, en esta crisis no lo iba a ser menos; los canes abren la puerta de sus amos y no al revés, como suele ser habitual.

Muchos viandantes se hacían un completo; paseo al perro, compra de alimentos perecederos, parada en el quiosco para hacerse con el periódico y rumbo a casa con la caminata del día hecha.



Sin emperrarse ante la alarma



Luis Betancor, como buen otorrino, no hará oídos sordos ante el estado de alarma decretado. Ayer, fue uno de los que aprovechó para sacar a sus dos 'Schnauzer' en la confluencia de Anaga y Plaza de España. "Hay que vivirlo con tranquilidad e intentando seguir las normas que nos dan. El ratito con las mascotas es necesario; es una de las pocas cosas que se permite", argumenta de camino a una farmacia.

En lo que respecta a su actividad laboral, que desarrolla en una consulta en la misma capital tinerfeña, revela que "suspende" su acción, atendiendo a las recomendaciones de la consejería de Sanidad.



Médico y lectora de EL DÍA



En su día libre, y antes de volver a la batalla en la que los sanitarios combaten en primera línea de fuego contra el coronavirus, la médico Asunción Caloca acude al Kiosco Manolo con su mascota para hacerse con un ejemplar de EL DÍA y la revista HOLA. "Mañana (por hoy) trabajo, el martes tengo guardia y el miércoles estoy en La Paz", dice la especialista en medicina familiar. Como profesional del gremio, pide "que se respeten" las directrices dadas por los canales oficiales.



"No hay ni un alma"



La visita de Asunción Caloca supone un pequeño alivio para el quiosquero Manolo. El puesto situado en la céntrica calle de la Marina apenas registra actividad. Su tendero asegura que, pese a ser domingo, "hay muchos menos clientes" de lo habitual. "No es que esté flojo, es que no hay ni un alma. Mañana (por hoy) dicen que es día laboral, pero tampoco espero gran cosa", asevera el veterano vendedor. Otros quioscos, como el 'Carrasco', ubicado enfrente del Mercado Nuestra Señora de África -lindante con el Puente Serrador-, han maximizado las medidas de seguridad y también acusan la "poca afluencia". La cancelación del rastro, su mayor enemigo.



Quejas del Mercado



Con su esposa y arrastrando un carrito repleto de fruta, verduras y otros alimentos, sale Miguel Rodríguez del Mercado. "He comprado bien, lo que es normal para mí cuando vengo aquí; no obstante, los tenderos de algunos puestos no están cumpliendo las medidas y manipulan alimentos no envasados sin mascarilla. Además, la gente se agolpa y no respeta la distancia de seguridad", enumera el cliente.

De La Recova también sale Juanjo Rojas, un cliente habitual que hoy no podrá incorporarse a su puesto de trabajo. "Soy profesional de la hostelería y cerramos, al menos, durante catorce días. Ahora, a verlas venir y esperar a ver qué pasa con el salario", dice preocupado.



Correr es de cobardes



Ahora, más que nunca, 'correr no es de cobardes', frase utilizada por los 'runners', pierde la negativa. En el remozado paseo de la Vía Litoral que trascurre por la Avenida de Anaga, algunos debieron pensar que el trote o las pedaladas entraban dentro de las excepciones que contemplaba el decreto ley aprobado el pasado sábado por el consejo de ministros. A saber, hasta cinco personas se calzaron las zapatillas para soltar un poco las piernas aunque ello supusiera incurrir en un delito. El atletismo, trail y 'running' -segmento más popular- llevan intrínseco valores tales como el respeto, compañerismo y solidaridad; los que salieron ayer parecían haberse dejado en casa la identificación con los mismos.

La policía local de Santa Cruz de Tenerife les 'paró las patas'. Algunas parejas patrullaban las zonas más susceptibles a ser tomadas por 'deportistas', e incluso, frenaron la marcha de aquellos que se creían intocables. Además de pedirles la documentación, los agentes le preguntaron a dónde se dirigían; muchos de ellos no articularon una respuesta convincente y balbucearon, y no por la fatiga que acumulaban.

Taxistas, en la parada



El poco número de viandantes también afecta al sector del taxi. Pese a la reducción del número que esperan en la parada para efectuar sus carreras, muchos de ellos apuntan hacia la escasez de trabajo que adolecen. Uno de ellos, tras seis horas de servicio, reconoce haber hecho 18 euros, lo que normalmente hace en poco más de una hora.

Más allá de los deportistas con escasa deportividad, las fuerzas del orden público tuvieron que ordenar el cierre de una decena de establecimientos de restauración y cafeterías. Además, en las periferias de la metropolis, concretamente en las playas de Anaga, algunos campistas desoían las instrucciones del estado de alarma. Ante ello, la Policía Local de Santa Cruz les prescribió abandonar el lugar y la actividad que venían desarrollando. De igual modo, se controlaron otras zonas como los miradores y la playa de Las Teresitas. Mientras, en El Arenal (La Laguna), los agentes de Aguere tuvieron que lidiar con varios surferos que hacían caso omiso de las restricciones. Por suerte, las diferencias se salvaron sin mayores consecuencias.