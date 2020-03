El Gobierno apoya ahora la decisión de la capital de mantener el Carnaval de Día

El Gobierno de Canarias "apoya la decisión adoptada por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife", la socialista Patricia Hernández, el pasado 23 de febrero de mantener la celebración del Carnaval de Día, a pesar de las alertas que estaban activadas ese fin de semana en la Isla, entre ellas la de la calima. Así lo manifestó ayer el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, el socialista José Antonio Valbuena, en comparecencia parlamentaria, a solicitud del Grupo Nacionalista Canario, que ha acusado al Ejecutivo de "haber mirado hacia otro lado" y al Ayuntamiento chicharrero de "haber puesto en riesgo a la población".

José Antonio Valbuena se mostró ayer así de contundente, apoyando y defendiendo la decisión del Consistorio chicharrero, pese a que en un principio el Ejecutivo canario, a través de su portavoz, el socialista Julio Pérez, y de la consejera de Sanidad, la socialista Teresa Cruz, fuera crítico con las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Santa Cruz, echando en falta un protocolo de actuación por parte del Gobierno para situaciones de calima. Tanto Pérez como Cruz indicaron el pasado 27 de febrero que existía una alerta por calima y que el "Ayuntamiento de Santa Cruz la conocía". La consejera de Sanidad señaló en una rueda de prensa que durante el domingo de Carnaval existió un riesgo sanitario y que era el Consistorio el que tenía que tomar la decisión de suspender o no la fiesta.

Pues ayer, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial quiso dejar clara la posición del Ejecutivo canario ante este asunto. "Que no quepa ninguna duda de que este Gobierno apoya la decisión de la alcaldesa de Santa Cruz, de igual forma que defendemos las que se tomaron, por ejemplo, desde los municipios de Los Silos, Icod de los Vinos o Santa Cruz de La Palma", insistió. Valbuena acusó a los diputados nacionalistas de "intentar hacer política con las emergencias". "Parece que lo que les duele es que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife haya salido bien", apuntó el consejero regional.

Este informó de que, según el Decreto estatal de la Calidad del Aire, los avisos por calima no incluyen la obligación de ejecutar planes de actuación ni de suspender actividades. Por lo tanto, agregó, "no hubo ningún tipo de descoordinación entre las administraciones". "Cada ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer, en función de lo que les indicaron sus técnicos, porque en caso de emergencias, estamos hablando de decisiones técnicas, no políticas. El Gobierno canario respeta el marco competencial de cada una de las administraciones, y debemos apoyar las decisiones que toman los alcaldes y los presidentes de los Cabildos", comentó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del concejal de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, insistió ayer, tras conocer las declaraciones del consejero regional de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en que el equipo de Gobierno de la capital, formado por el PSOE y por Ciudadanos, "adoptó las decisiones adecuadas durante la celebración del Carnaval, una vez valoradas las previsiones, los avisos meteorológicos, las prealertas y las alertas decretadas por el Gobierno de Canarias antes los distintos fenómenos meteorológicos adversos".

Tino indicó que en situación de alerta, corresponde a la autoridad municipal, como organizador del Carnaval, valorar la situación y adoptar la decisión sobre su celebración. "La declaración de alerta por parte del Gobierno de Canarias no conlleva necesariamente la activación del Plan Municipal de Emergencias. La activación del Plan Municipal de Emergencias no conlleva necesariamente la suspensión de actividades", manifestó el concejal socialista.

Eso sí, Guzmán recordó que el Ayuntamiento iniciará en los próximos meses la revisión de su Plan de Emergencias, para llevar a cabo las modificaciones necesarias destinadas a preparar al municipio ante nuevos riesgos provocados por el cambio climático. En este sentido, el edil de Servicios Públicos, el también socialista José Ángel Martín, ha indicado que todas las administraciones deberían crear un protocolo de actuación ante la calima.