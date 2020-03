La Asociación de la Memoria Histórica amenaza con demandar al Ayuntamiento

La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife anuncia que presentará una demanda ante el Juzgado si el Ayuntamiento de Santa Cruz "sigue retrasando la eliminación de la simbología franquista existente en la capital". Así lo ha anunciado la presidenta de dicha entidad, Mercedes Pérez Schwartz, quien indica que no entiende por qué el Consistorio chicharrero no empieza ya a cumplir la Ley de Memoria Histórica, pues ya cuenta, desde hace casi un año, con la investigación realizada por la catedrática María Isabel Navarro, la cual fue encargada por la propia Corporación local y supuso un coste de unos 60.000 euros.

En el estudio se establece que la capital tinerfeña sigue contando con más de 80 símbolos de exaltación al franquismo, entre los que se encuentran monumentos, esculturas, objetos, bustos, escudos, emblemas, placas, lápidas, y denominaciones de calles, edificios, espacios y elementos urbanos.

En este sentido, el grupo municipal de CC, a través de su portavoz, Juan José Martínez, ha solicitado la comparecencia, en la Comisión de Control que se celebrará este mes, de la concejal de Promoción Económica, Cultura y Patrimonio Histórico, Matilde Zambudio, de Ciudadanos, para que "explique los motivos por los que no ha sido convocada la comisión técnica sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, como tampoco los grupos políticos, cuando existía el compromiso de celebrar dicha reunión en enero, no habiéndose dado traslado del informe técnico encargado por el Ayuntamiento".

A principios de diciembre de 2019, se convocó una primera comisión técnica con los portavoces de los diferentes partidos políticos que forman el Ayuntamiento para tratar las conclusiones de la investigación de Navarro y para establecer un cronograma de actuaciones. En dicha reunión, se acordó encargar un informe jurídico al secretario del Pleno sobre el monumento a Franco de la avenida de Anaga, por tratarse del símbolo sobre el que más dudas jurídicas existen. Respecto al resto de símbolos que incumplen la ley, vinculados principalmente a plazas, calles, emblemas y demás, se decidió preparar un cronograma para intervenir sobre ellos. Asimismo, se acordó celebrar la siguiente reunión en enero.

La concejal Matilde Zambudio ha aclarado que la comisión no se ha convocado aún porque el informe no está terminado. Asegura que este estará listo lo antes posible, pero "CC debe entender que se trata de un informe complejo, que se elabora a raíz de una investigación muy extensa". "Lo que es ilógico es que nos reunamos para no hablar de nada. CC ha tenido muchísimo tiempo para cumplir la Ley de Memoria Histórica y ahora pretende que este asunto se resuelva en 15 días. Nosotros queremos hacer las cosas bien", manifiesta la también primera teniente de alcaldesa.