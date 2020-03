"Las Teresitas no puede seguir así"

E. Reverón

La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife "no puede seguir así". Así lo manifestó ayer la alcaldesa de la capital, la socialista Patricia Hernández, en una entrevista en Radio Club, en la que también dejó claro que las discrepancias existentes en el Ayuntamiento con respecto a dos puntos del Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas "no pueden empantanar" el futuro de la playa. Estos son la construcción de un hotel y la ejecución de un parking en la misma zona en la que se encontraba el conocido como mamotreto, el inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales que fue demolido por sentencia judicial.

Por esta razón, la regidora chicharrera considera que el Consistorio chicharrero no puede perder esta oportunidad de continuar con la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, "pues en el 90% de los planteamientos estamos todos de acuerdo". Eso sí, indicó que se debe llegar a un consenso con respecto a los dos aspectos en los que existen diferencias. Estas no solo se dan con la oposición, sino también entre los socios del propio grupo de Gobierno, formado por el Partido Socialista y por Ciudadanos. Aún así, lo que sí quiso dejar claro la alcaldesa es que no existe ningún tipo de crisis ni de fractura dentro del equipo de gobierno por este asunto.

Hernández recordó que la playa no tiene ni iluminación ni saneamiento, entre otras carencias, por lo que, y según manifestó, es necesario intervenir en la misma para mejorarla y ofrecer a los vecinos una zona de baño de calidad. "No vamos a perder esta oportunidad histórica por solo dos puntos y en eso estamos. Debemos darnos la oportunidad de, por primera vez, ponernos de acuerdo en este asunto", comentó la regidora chicharrera.