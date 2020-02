El Monturrio pide aparcamientos en Duggi

La AV El Monturrio de Duggi reclamó ayer la creación y el impulso de una gran infraestructura de aparcamientos subterráneos en el barrio, una demanda histórica que se ha prolongado en el tiempo ante las necesidades vecinales y de las propias pequeñas y medianas empresas que conforman el delicado eje comercial Duggi-La Paz.

En este sentido, el presidente del colectivo vecinal, Darío Álvarez, resaltó "la necesidad de que se construya una infraestructura de este tipo porque ya se ha convertido en una problemática social. Y todo ello después de que durante los últimos años se haya debatido y existieran hasta dos proyectos en distintas zonas del barrio pero muy cercanas entre ellas. Los dos, además, bajo superficie, un aparcamiento en los bajos de la plaza de Duggi, que es el centro recreativo del barrio, y otro al lado, en la explanada que se conocía como la antigua Finca Don Bruno".

"Ambos proyectos, uno recogido en el PGO de 2005, el que se incluía en los bajos de la plaza de Duggi, que quedaba bajo rasante y preveía tener entre 300 y 400 plazas. El otro, incluido en el PGO 2013, en la explana y con iguales características. Los dos tuvieron contestación por una minoría que al final se impuso a la mayoría por un cuestionamiento puramente político. Al final el barrio, en 2020, no tiene una infraestructura de estas características en una zona tan colmatada", afirmó el representante vecinal.

Recordó el valor de una zona de aparcamientos no ya solo en el barrio, sino en otras zonas del municipio. En ese punto dijo que el Ayuntamiento está desarrollando un plan de aparcamientos por distintos distritos, "pero es esta zona por sus especiales características la que necesita del impulso de unos párquines que den servicio a los vecinos y al tejido comercial del eje Duggi-La Paz".

Se centró, precisamente, en la problemática a la que se enfrenta el comercio en la zona. Sin cuestionar el sistema de transporte público, sí puso en valor la construcción de aparcamientos públicos para complementar la movilidad.

"Si nos quejamos del transporte que existe en el ámbito de Duggi, sería algo injusto porque sí es verdad que está bien comunicado, pero no es menos cierto que faltan zonas de aparcamiento porque vivimos en un entorno en el que la mayoría de las viviendas y edificios construidos no contemplaban garajes en los años 70 y 80", explicó Darío Álvarez.



Un barrio sin plazas de garaje



Argumentó que en esas décadas "no habían tantos coches. Entonces, al ser un vehículo de lujo las construcciones normalmente no contemplaban la posibilidad de un garaje interior, pero ahora las cosas han cambiado por completo y necesitamos que se efectúen inversiones para lograr que se construyan los subterráneos que no solo demandamos desde la asociación, sino los propios vecinos que nos piden que se abra un debate para que la administración se implique en la construcción de los mismos".

Dijo el presidente de la AV El Monturrio de Duggi que "el pequeño y mediano comercio de la zona quieren que se creen aparcamientos, una opción muy buena para fidelizar clientes en un ámbito que ha sufrido mucho como zona comercial a pesar de los intentos de revitarlizarla. Sin estar mal del todo, tampoco está sobrada y por eso necesita del impulso de las administraciones y que se cree el aparcamiento".

Darío Álvarez quiere que el Ayuntamiento de Santa Cruz tome en consideración un proyecto que beneficiará los vecinos y a la actividad comercial del barrio, por lo que pide que se construyan los aparcamientos subterráneos.