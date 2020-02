Miguel Ojeda: "¿Suspender el carnaval de Santa Cruz? ¿En serio?"

En un comunicado realizado en vídeo, Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi Tenerife y representante del sector del taxi en la Mesa del Taxi del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife critica las peticiones realizadas de suspensión de los actos el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Ojeda critica la actuación de las organizaciones que han criticado la no suspensión de los actos del Carnaval ayer domingo. "Estamos hablando del carnaval del pueblo, no es de ningún partido político. La Administración vela por la seguridad del pueblo", el presidente de Élite Taxi Tenerife se pregunta, "¿la oposición cree que si se hubiera suspendido anoche no hubiese salido?". Como representante del sector de taxi capitalino, considera que el Ayuntamiento hizo lo correcto. Puso como ejemplo la suspensión de los actos en la noche del viernes, "el Ayuntamiento hizo lo correcto", y el sector que representa considera que la corporación "hizo lo correcto. En los tres días de carnaval el taxi no notó la suspensión".

Durante su apelación recuerda que "el pueblo lleva un año esperando por el Carnaval", e insiste en que el Ayuntamiento hizo su trabajo: "suspender cuando había riesgo por el viento y al siguiente día revertir la situación". En este sentido insiste en que "cada uno es consecuente con lo que hace" ya que el día en el que se llegaron a suspender los actos, "la gente salió el sábado por la noche. ¡Se veían policías por todos lados!"

De forma explícita dirigiéndose a los partidos de la oposición les reclama que aporten y construyan. "Lo que me da pena y vergüenza es que los partidos de la oposición estén criticando y parece que esperando a que salga algo mal, para ir encima", recalcó. Recuerda precisamente a los partidos que "el taxi lleva un año esperando estas fiestas porque son las mejores para el sector".