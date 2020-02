PP y CC solicitan un pleno extraordinario sobre el Plan Especial de Las Teresitas

Los grupos municipales de CC-PNC y PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife convocan un pleno monográfico para tratar sobre el anuncio del concejal portavoz del equipo de gobierno y del grupo socialista, José Ángel Martín, de paralización de la tramitación del Plan Especial de Ordenación del Frente de Playa de Las Teresitas, lo que incumple el mandato del Pleno del pasado 31 de enero y "desprecia" toda la labor realizada desde 2016, por lo que el Ayuntamiento tendrá que volver a empezar de cero.

En este sentido, nacionalistas y populares confían en que tanto el concejal de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, Juan Ramón Lazcano, como su partido, Ciudadanos, no claudiquen ante la presión que ejercen sobre ellos Unidas Podemos (UP) y el PSOE y se mantengan en el acuerdo plenario casi unánime de hace solo 21 días, al que se opusieron solo los tres de UP, de la misma manera que por parte del Consejero Rector de Urbanismo del pasado día 6 de febrero se dio el visto bueno a su envío al Gobierno de Canarias para que emita la declaración de impacto ambiental correspondiente.

"No vamos a estar a favor de esta paralización, que lo único que pretende es impedir los aparcamientos cubiertos, públicos y gratuitos de la playa, así como que el Consistorio pueda usar la parcela con calificación de uso hotelero y autorice la construcción del pequeño establecimiento previsto en el Plan", apostillan CC y PP.

La modificación que pretende llevar el cabo el grupo que presiona a Patricia Hernández supondrá la realización de cambios sustanciales del Plan Especial, por lo que tendrá que iniciarse de nuevo, con lo que esto conlleva respecto a su recorrido por las diferentes administraciones, e impedirá que los trabajos puedan iniciarse en el presente mandato.

A juicio de los dos grupos municipales, "no es de recibo que se pretenda quitar el uso hotelero a la parcela donde está prevista la construcción de una instalación de pequeñas dimensiones, ya que supondría que el Ayuntamiento, es decir los chicharreros, pierdan recursos si se modifica el uso turístico".

También se recuerda que, en este particular, "lo previsto en el plan dentro de este terreno, de 33.750 m2 de suelo y 40.000 m2 construidos, no es otra cosa que un pequeño establecimiento hotelero, capaz de generar entre 160 y 200 empleos directos, a lo que se uniría la previsible repercusión en la economía de su entorno más próximo, como es el pueblo de San Andrés".

En cualquier caso, ambos grupos municipales, lejos de pretender ahora la reproducción del debate plenario sobre el Plan Especial, lo que persiguen es que se mantenga la voluntad del pleno del pasado día 31 de enero de continuar con su tramitación ante la administración autonómica y finalizar su aprobación definitiva y dar luz verde, cuanto antes, al gran anhelo de la ciudadanía santacrucera: la puesta en marcha de las obras de remodelación de la playa.