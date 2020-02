Los vecinos definirán la rehabilitación del cementerio de San Andrés

El Ayuntamiento de Santa Cruz contará con los colectivos y vecinos de San Andrés a la hora de definir y ejecutar la mejora y rehabilitación integral del cementerio de San Andrés, una de las reivindicaciones históricas de un pueblo que siempre ha querido conservar el camposanto al principio de la playa de Las Teresitas.

Así lo adelantó ayer el máximo responsable de Servicios Públicos, José Ángel Martín, que apuntó que los proyectos existentes se debatirán con los vecinos para definir el que mejor se adapte a las necedades de la zona, "pero que en ningún caso pasa por quitar el cementerio. En este punto nos negamos en rotundo", dijo con contundencia.

Lo cierto es que Martín destaca que "el objetivo principal es rehabilitar el espacio e integrarlo en el entorno, porque es compatible. Así lo vemos y así lo pondremos encima de la mesa para que los vecinos propongan la opción que mejor se adapte a las necesidades generales, que pasa ineludiblemente por una mejora integral y su recuperación".

"Ese plan lo cerraremos con los vecinos del pueblo. En la actualidad se están evaluando hasta un total de cinco proyectos, uno de ellos prevé prácticamente la eliminación del cementerio, pero esta opción está absolutamente descartada y ni se expondrá porque no tiene sentido. Nosotros estamos decididamente por mantener el cementerio tal y como está configurado y con una intervención de rehabilitación del mismo", apuntó.

El titular del área de Servicios Públicos apuntó que existen varias opciones para acometer la rehabilitación, "añadiendo una que como curiosidad prevé plantar césped por los espacios, pero dejando claro que no haremos absolutamente nada sin que previamente se consulte a los vecinos y sin que ellos den el visto bueno sobre lo que se pueda hacer".

Gran coste económico

En cualquier caso, José Ángel Martín puso en valor las obras que se quieren ejecutar y que pasan por la rehabilitación integral. Entonces esto tiene un coste y esa mejora no va a costar menos de 500.000 euros, según las estimaciones que se manejan en el área para acometer los trabajos. Para nosotros estas obras merecen la pena porque el espacio forma parte de la historia del pueblo y de la ciudad. El camposanto no puede desaparecer y eso lo defenderemos".

Según sus propios plazos, Martín espera que el proyecto "pueda ser presentado, discutido y consensuado antes del verano, siempre teniendo en cuenta de que cualquier actuación de rehabilitación que se pueda acometer sobre el cementerio de San Andrés no podría comenzar antes de que termine el verano. Esto lleva unos tiempos y entre que se presenta, se discute y licitan las obras podrían comenzar en el último trimestre del año".

"¿Quejas vecinales sobre el mantenimiento? Tienen razón. Después de las que nos han hecho llegar hemos remitido a Cetensa, la empresa encargada del servicio de mantenimiento de los cementerios, un recordatorio de las obligaciones contraídas por contrato, que es mantener el cementerio limpio. Es una de las quejas de los residentes de San Andrés y no les falta razón, en absoluto", añadió.

José Ángel Martín quiso dejar muy claro que "el Ayuntamiento cree firmemente que le cementerio forma parte de la playa, su paisaje e historia del pueblo de San Andrés y por lo tanto no tenemos ninguna duda de que hay que mantenerlo en el estado más original que se pueda, manteniendo la personalidad que tiene y que le da al entorno", dijo para concluir.

Hay que recordar que hace dos semanas la AV El Pescador de San Andrés denunció nuevamente el estado de abandono en el que se encontraba el camposanto, un espacio que se está ubicado al principio de la playa de Las Teresitas que fue construido en la década de 1890 y que permaneció operativo hasta 1964. A pesar de los años, el cementerio de San Andrés sigue siendo una referencia para los vecinos del enclave costero.