La capital muestra su interés por que el tranvía llegue a la playa de Las Teresitas

El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, reconoció ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene "interés" en que se desarrolle el proyecto del tranvía hasta San Andrés, "siempre y cuando los ciudadanos quieran", y aseguró que tiene conocimiento que será el siguiente proyecto que ponga en marcha el Cabildo, a través de Metropolitano de Tenerife, tras la ampliación de la línea de Los Rodeos.

Así lo indicó en la comisión de control celebrada ayer en el Ayuntamiento de la capital, en la que compareció a petición del grupo Unidas Podemos (UP) para dar cuenta de las medidas puestas en marcha para favorecer el transporte público colectivo.

Martín reconoció que aún no existe ni un anteproyecto de esta infraestructura, pero recalcó que es una posibilidad que genera interés para el Consistorio. "El anterior equipo de gobierno no dejó ningún tipo de proyecto, idea o borrador al respecto, ni siquiera fue capaz de desarrollar proyectos que no despertaban ningún tipo de polémica, como la vía de Cornisa", sostuvo.

En esta línea, el concejal hizo mención a otro tema angular en la planificación de la ciudad: "Terminar la vía Litoral y la vía de Penetración para acabar con el colapso del tráfico portuario y de entrada a Santa Cruz". Al respecto, apuntó que, además de cubrir la entrada a la ciudad, "hay que llegar hasta Paso Alto", y en este punto no descartó que la vía pueda soterrarse.

También anunció el edil la puesta en funcionamiento de nuevos carriles bus en la ciudad. "Analizaremos con los taxistas y Titsa la posibilidad de habilitar nuevos tramos. Además, estamos mirando otros elementos de separación para disuadir de ocupar dichas vías a los vehículos no autorizados para ello", avanzó.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Florentino Guzmán, añadió que el Plan de Movilidad aprobado por el Consistorio en noviembre de 2014 está actualmente siendo objeto de revisión para su actualización y expuso su interés por "discutir ese borrador con la oposición y dar participación a los sectores privados y públicos".