El Ayuntamiento frena el Plan de Las Teresitas para buscar consenso

El portavoz del PSOE y del grupo de gobierno de Santa Cruz, José Ángel Martín, anunció ayer la paralización, durante un mes, del trámite administrativo del Plan Especial de Ordenación de la playa de Las Teresitas, para abrir un diálogo con el resto de partidos políticos y colectivos sociales con el objeto de lograr un consenso sobre el "15%" del documento en el que no existe acuerdo. En concreto, el hotel y el nuevo edificio de aparcamientos previstos.

El anuncio se produjo un día después de que la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra de la Corrupción solicitara, precisamente, la retirada del citado plan y la convocatoria de una mesa social entre todos los actores implicados para generar una propuesta "consensuada".

José Ángel Martín recalcó, en un paréntesis de la comisión de control, que dado que existe un 85% de acuerdo en el texto no pueden desperdiciar "una oportunidad histórica" para ponerse de acuerdo en el resto.

"El equipo de gobierno -PSOE y Cs- va a hacer un esfuerzo de consenso para lograr este gran acuerdo, en el que todos nos podamos sentir representados y cómodos, tomando como partida el proceso participativo", sostuvo.

"El actual plan tiene dos temas polémicos que hay que repensar y queremos ver opciones para intentar mejorarlo", sostuvo.

Cabe recordar que la pasada semana el Consejo Rector de Urbanismo tomó conocimiento del expediente definitivo del documento y aprobó su envío al Gobierno de Canarias para que este emita la correspondiente declaración de impacto ambiental.

¿Modificarían esos cambios que se plantean el trámite ambiental? "Habrá que ver ahora, si se llega a acuerdos, cómo se tramitaría el documento. Por eso lo paralizamos", dijo el también concejal de Servicios Públicos, quien insistió en que "prefiere" que se pierda ahora un mes en el camino "que estar toda la vida lamentando que no hayamos llegado a un consenso en una situación tan excepcional como la playa".

El edil manifestó que "no se plantea" que no se vaya a lograr un acuerdo este mes. "Las Teresitas no se merece que no lleguemos a un acuerdo. No podemos condenarla a 50 años más de conflicto", afirmó.

En esta línea, subrayó que es responsabilidad de los gobernantes llegar a un acuerdo y apeló a que todo el mundo tenga "altura de miras y luces largas" para llegar a un consenso. Las reuniones con los distintos partidos y colectivos comenzarán el próximo lunes. En ellas estarán también los técnicos municipales. "Las próximas semanas serán intensas en este intento de conseguir este consenso", sentenció.



"Un paso positivo"



José Pérez Ventura, portavoz ayer de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción, reconoció ayer que el paso dado ayer por el grupo de gobierno de Santa Cruz es "positivo", aunque también expresó su "cautela" porque lo que ha sucedido durante los últimos días "ha sido grave".

"Confiamos en que esta voluntad de diálogo sea sincera y que permita restablecer la confianza quebrada", apuntó. El también miembro de Justicia y Sociedad sostuvo que Santa Cruz se merece, de una vez por todas, "zanjar este capítulo" y alejar de la playa de Las Teresitas "los intereses de especulación y que sea el interés general de los santacruceros el que prevalezca en la ordenación de este espacio". "No se explica que en más de 60 años no se haya sido capaz de llevar esto a cabo", concluyó.