La Plataforma contra el Mamotreto exige la retirada del Plan de Las Teresitas

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción solicitó ayer al grupo de gobierno de Santa Cruz, que lidera Patricia Hernández, que retire el Plan Especial de Ordenación de la playa de Las Teresitas y que abra una mesa social entre todos los actores implicados para generar una propuesta "consensuada".

Portavoces del colectivo ciudadano indicaron, en una rueda de prensa celebrada a las puertas del Ayuntamiento de la capital, que se ha quebrado "gravemente" la confianza en el equipo de gobierno y recalcaron que el crédito de la alcaldesa está ahora mismo "bajo cero".

Las críticas de la Plataforma se producen después de que el Consejo Rector de Urbanismo aprobara la semana pasada la propuesta final del Plan Especial y su envío al Gobierno de Canarias para que emita el correspondiente informe de impacto ambiental. Restan aún varios trámites antes de su aprobación definitiva.

Ese documento, casi idéntico al que aprobaron Coalición Canaria y Partido Popular el pasado mandato, contempla la construcción de un hotel de ocho plantas, un aparcamiento donde se levantó el demolido "mamotreto" y la desaparición de su ubicación actual de la cofradía de pescadores. Estos son, en esencia, los tres elementos que rechaza la Plataforma.

José Pérez Ventura, también miembro de Justicia y Sociedad, dijo que si el Consistorio no crea esa mesa social "no se van a creer" que la voluntad del equipo de gobierno es la de cambiar "la propuesta de Zerolo, de Bermúdez y de Perrault". Es decir, "una playa fashion, para los negocietes y no una playa para el pueblo y para la ciudadanía", añadió.

Tanto Pérez Ventura como Ramón Afonso, otro de los portavoces de la Plataforma, indicaron que están dispuestos a tomar "todas las medidas" que estén a su alcance, jurídicas, de información a los ciudadanos o de "escrachear" al personal. "Esto no le va a salir gratis a nadie", subrayó el abogado de Justicia y Sociedad. "Creo que la trayectoria que tenemos avala nuestra forma de actuar", añadió.

Afonso y Pérez Ventura advirtieron de que si el debate no es transparente y las decisiones se toman "con nocturnidad" se puede pensar que está actuando "del mismo modo que en el periodo anterior". "Y eso sería grave", sostuvieron.

Una estafa política

Ramón Afonso se refirió al nuevo grupo de gobierno de la capital, que lidera Patricia Hernández, como una "estafa política" a la ciudadanía de Santa Cruz. "Pensábamos que ellos también estaban luchando contra la regeneración democrática", afirmó.

Afonso se refirió a los "grandes errores" del Plan Especial de Las Teresitas -mamotreto, hotel y cofradía- y dijo que "no se deberían aprobar en un mandato posterior". "Exigimos que esas deficiencias se aprueben ahora mismo, de manera inmediata. No nos creemos que el PSOE nos vaya a echar un cable", sostuvo.

En esta línea, Lola Schneider se mostró "asombrada" por la posibilidad de que se vuelva a construir "otro muro entre el pueblo y la playa" y afirmó que "no comprende" cómo el PSOE, que siempre estaba del lado de la plataforma "ahora está a favor de hacer esto". "Es una barbaridad. Lo bonito de la playa es su entorno natural", manifestó.

"Tal vez piensan que la gente de Santa Cruz irá a la playa de Valleseco y Las Teresitas la querrán para el turismo. Pero esto no es así: la gente de la capital quiere tener Las Teresitas como la han tenido siempre", concluyó Schneider.