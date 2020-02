Las 115 viviendas de La Candelaria serán adjudicadas en las próximas semanas

Las 115 viviendas de protección oficial construidas en el barrio de La Candelaria serán adjudicadas a sus propietarios en próximas fechas, aunque su ocupación se demorará unos meses más por cuestiones administrativas.

Así lo indicó ayer la concejal de Atención Social y Vivienda de Santa Cruz, Marta Arocha, quien hoy comparecerá en la comisión de control, a petición del PP, para dar cuenta de este asunto.

La edil explicó que los servicios de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz han elaborado una propuesta de adjudicación de las casas de nueva construcción de conformidad con un proceso participativo en el que se ha contado con la voluntad de los destinatarios de la actuación, propuesta que, en aras de alcanzar el máximo grado de consenso, "se expondrá de manera individualizada a cada uno de los propietarios en un proceso que comenzará en las próximas fechas".

Arocha detalló también, en cuanto al procedimiento para la entrega de los inmuebles, que debido al numero de casas y, consecuentemente, a la imposibilidad de proceder a su entrega simultánea, se ha programado y planificado la entrega mediante un proceso "sistemático y ordenado", coordinado con la necesaria planificación que impone la ejecución del Proyecto de Demolición del grupo de Viviendas Nuestra Señora de La Candelaria, ya redactado y del que se dispone de la licencia municipal y cuya ejecución saldrá a licitación próximamente.

De todos estos procedimientos, añadió la concejal de Vivienda, tiene "puntual conocimiento" la representación de los vecinos, puesto que se presentó y expuso el proyecto de demolición y procedimiento y proceso de entrega en la última reunión de seguimiento celebrada.

Marta Arocha detalló que las obras en las 115 viviendas aún no han concluido. "La empresa adjudicataria está ejecutando los trabajos de subsanación determinados por la dirección facultativa tras una exhaustiva y pormenorizada revisión de las obras, sin que haya expirado el plazo establecido para ello", precisó.

También añadió que no se aceptará la entrega de las mismas y no se procederá a su recepción hasta que no concluya esta tarea, con la aprobación correspondiente por parte de la dirección facultativa.

En todo caso, la edil incidió en que la finalización y recepción de las obras no implicará su entrega automática, puesto que una vez que se disponga del certificado final de obras tiene que solicitarse al Instituto Canario de la Vivienda la calificación definitiva de viviendas de protección oficial, previa inspección de las obras por el servicio competente; y formalizar la comunicación previa para la primera utilización y ocupación de las edificaciones ante la Gerencia de Urbanismo, entre otros trámites.

Consejo Rector del IMAS

En otro orden de cosas, el Consejo Rector del IMAS, que también preside Marta Arocha, aprobó ayer la prórroga del contrato de los servicios de alimentación para las personas sin hogar en el municipio hasta el próximo mes de junio, por una cantidad de 200.000 euros.

La prórroga se aprobó con dos condiciones de la actual adjudicataria, Serunion. En concreto, dejará de entregar pan en los servicios, salvo los días en los que se sirvan bocadillos, y cambiará el tamaño y el contenido de los vasos que se sirvan, pasando de 330 a 220 centilitros. CC y PP se abstuvieron en este punto al entender que se "perjudica" el servicio.