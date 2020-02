El Plan de Las Teresitas choca otra vez con los críticos al hotel y al mamotreto

Hay quien sostiene, no sin cierta razón, que la playa de Las Teresitas está condenada a la falta de consenso, sobre todo político. Ejemplos hay muchos. El último de ellos se produjo ayer. Unidas Podemos (UP), en boca su portavoz, Ramón Trujillo, anunció su voto en contra del Plan Especial de la playa de Las Teresitas, documento que había apoyado el pasado jueves en el Consejo Rector de Urbanismo.

En realidad, el trámite de la semana pasada solo fue uno más de los que aún le faltan por superar a un texto cuya base principal dejaron elaborada Coalición Canaria y Partido Popular. Por un lado, se aprobó la memoria de información al público, con las alegaciones pertinentes, y, por otro, enviarlo al Gobierno de Canarias para que emita el correspondiente informe de impacto ambiental.

Ayer, Trujillo sorprendió con el anuncio de un cambio de voto, justo un día después de que Sí se Puede y Justicia y Sociedad criticaran la postura de los partidos progresistas del Ayuntamiento, en alusión tanto a Unidas Podemos como al propio PSOE.

En declaraciones a EL DÍA, el portavoz de UP, formación que apoya desde fuera al grupo de gobierno que conforman PSOE y Cs, atribuyó su voto en el Consejo Rector a una "confusión" y reconoció que tenía que haberse abstenido "por precaución". "Entendí que había un acuerdo previo para ir modificando el documento", apuntó.

Con todo, dejó abierta la puerta a un posible apoyo futuro al Plan, condicionado, en todo caso, a que se produzcan "cambios sustanciales en el documento". "Creo que hay margen para reconducirlo y aprobar un plan especial que salve las deficiencias que tenía el de CC-PP", afirmó.

Con esos cambios hacía referencia a los tres asuntos que más controversia han generado durante los últimos años y que el PSOE cuestionó también en la oposición: el hotel, el nuevo mamotreto y la cofradía de pescadores. De hecho, gran parte de las alegaciones presentadas por los socialistas al texto fueron en esa línea.

Su portavoz en el Ayuntamiento, José Ángel Martín, ha sido uno de los más críticos con el texto. Aunque también, como Trujillo, votó a favor en el último Consejo Rector, en el último pleno se ausentó de la votación en la que se debatía una moción de CC sobre este documento urbanístico.

Tres elementos polémicos

El Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas que impulsaron CC y PP el pasado mandato y cuya tramitación ha continuado ahora el actual grupo de gobierno contempla estos tres elementos de la polémica. Es decir, recoge el establecimiento hotelero de ocho plantas en la parcela habilitada para ello, la construcción de un estacionamiento con rasante en la cabecera de la playa y la desaparición de la cofradía de pescadores de su actual ubicación.

Esos son los principales argumentos que esgrimió ayer Ramón Trujillo para cambiar el sentido de su voto. Casi idénticos a los que habían puesto de manifiesto el día anterior tanto Sí se Puede como Justicia y Sociedad.

También dijo el portavoz de UP que ve necesario replantear el modelo de movilidad del Plan Especial, que, por una parte, prevé llevar tranvías y guaguas hasta la playa de Las Teresitas, sin decantarse por un modelo eficaz de transporte público colectivo, y, por otra, vuelve a plantear construir aparcamientos en la zona del mamotreto, descartando así otras alternativas.

Del mismo modo, Trujillo argumentó que el Plan Especial está "claramente desfasado" porque ignora la subida del nivel del mar, ocasionada por el cambio climático, que conllevará una obsolescencia prematura de las intervenciones previstas en la zona.

"Es más, es muy probable que, en breve, tengamos una nueva legislación, para prevenir los efectos del cambio climático, que deje aún más desfasado un Plan que aún deberá completar varios trámites para llegar a su aprobación definitiva", añadió.

En esta línea, Ramón Trujillo consideró que el documento debe rehacerse respetando el principio de mínima intervención y máxima preservación del espacio natural, manteniendo los valores pesqueros del área y desarrollando una estrategia de movilidad sostenible coherente.

Y recalcó que UP ve necesaria la "reactivación del activismo" en defensa del frente de la playa de Las Teresitas, si el actual gobierno municipal persiste en mantener sin cambios el Plan de Ordenación de CC y PP.

En busca de un consenso

Precisamente, hoy está convocada a las puertas del Ayuntamiento una rueda de prensa en la que la Plataforma por el derribo del mamotreto y contra la corrupción anunciará su oposición al mencionado plan especial. Y mañana, en la comisión de control, comparecerá el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, a petición del PP para hablar del citado plan.

La alcaldesa socialista de la capital, Patricia Hernández, sin embargo, restó importancia ayer a la decisión adoptada por el portavoz de Unidas Podemos y sostuvo que "queda tiempo" para trabajar en la búsqueda de un consenso. "Lo desatascaremos", aseguró, en alusión a las trabas políticas y ciudadanas con las que ha tropezado la ordenación de Las Teresitas.

Hernández subrayó que en el Consejo Rector no se votó el plan sino enviarlo al órgano ambiental correspondiente del Gobierno de Canarias, "y ahora hay que esperar a ver qué dice".

"En lo que existe acuerdo entre todos es en que la playa no puede seguir sin alcantarillas ni luz. Así que escuchemos a ver qué dice ahora el órgano ambiental y a partir de ahí decidamos, porque lo que tengo claro es que todos estamos de acuerdo en que la parte de atrás de la playa no puede estar así", sostuvo. "No voy a consentir que la playa siga como está", sentenció.

El PP solicita el acta

Sobre este asunto, el concejal del PP Carlos Tarife mostró ayer su sorpresa por que Unidas Podemos vaya a los órganos del Ayuntamiento y no sepa lo que está votando. "Me parece una tomadura de pelo", dijo el concejal, quien indicó que para demostrar que el expediente "se explicó bastante bien", el PP ha solicitado un certificado a la secretaria delegada de la Gerencia de Urbanismo sobre el borrador del acta de la sesión del pasado jueves, en la que se votó el expediente del Plan Especial de Las Teresitas.

"Todos sabíamos lo que estábamos votando. Santa Cruz no puede ser presa de las posturas radicales del PSOE o del populismo en manos de Podemos", aseveró Tarife, quien pidió a la alcaldesa que "por el interés general" apruebe el documento cuando tenga los informes que faltan. "Para Santa Cruz es una línea estratégica tener una playa ordenada y con las posibilidades que puedes obtener solo si se aprueba el plan", comentó.