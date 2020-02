Jacinto Barrios: "Me gustaría morir con las botas puestas"

Acaban 26 años como responsable de una de las iglesias más señeras de Santa Cruz. ¿Está satisfecho con su trabajo?

Pues mire, personalmente estoy satisfecho. Sé que han existido sombras y cosas que hemos querido hacer y no ha sido posible. Cosas que hubiera querido dejar arregladas y que no pudo ser no por culpa nuestra. Ahí está el órgano por el que tanta veces hemos luchado y que a Santa Cruz le podría venir muy bien por ser esta una parroquia céntrica para programar conciertos u otras actividades. Pero no lo he podido lograr.

Bueno, pero a lo mejor sí ha conseguido algunas otras, como consolidar la comunidad de la iglesia de San Francisco, algo complicado en los tiempos que corren.

Sí, gracias a Dios es una comunidad viva, participativa. Me voy dejando un parroquia viva en el sentido de que tiene mucho movimiento, con una gran cantidad de bautizos, de las que más tiene, y de bodas también porque es un templo en donde la gente le apetece casarse... No siendo entierros, de lo demás todo hay aquí. Es una parroquia devota, cuidadosa de sus tradiciones y no digamos nada con sacar hacia delante la devoción al Señor de Tribulaciones, que estaba algo apagada, y que logramos que le dieran el título de Señor de Santa Cruz... Todo esto parece que no, pero anima y da fuerza al trabajo realizado.

Y cuáles han sido las sombras de las que habla.

Siempre recuerdo una información que hizo un compañero suyo que la tituló "Las cinco llagas de la iglesia de San Francisco". San Francisco tiene también cinco llagas, que son las cinco de Cristo. En este caso eran el estado de la red eléctrica en el templo, el techo, el retablo, las pinturas y el órgano. Lo que queda son las pinturas y el órgano. No se ha podido lograr todo.

¿Cuál es el mejor recuerdo que le dejan estos 26 años de servicio?

Me impresionó mucho, recién llegado, la visita de la Virgen de Candelaria con motivo del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 1994. Para mí ese momento fue algo extraordinario. Además, digo que hay un antes y un después de la visita, de la vivencia de fe. De ahí arrancó el potenciar la Semana Santa, el Corpus y otras cosas. Todo arrancó a partir de la visita de la Virgen de Candelaria. Es una de las cosas que más me han complacido.

Y de las peores vivencias.

¡Qué se yo! Alguna hubo. Pues a lo mejor la muerte de mis tres hermanas. De estar siempre en familia, de tener una casa llena, a quedarme solo, también ha sido algo que me ha afectado bastante.

Familia, qué palabra más bonita y qué poco utilizada.

El concepto no está arraigado. Qué pena, ya que es precisamente la base de la sociedad y del mundo de hoy. Pero ya parece que no se puede hablar de familia porque da corte y eso me parece mal. Es una de las cosas de deberíamos potenciar. Familia pero como escuela de formación humana y cristiana. No hay más cristianos en la iglesia, más niños o jóvenes por falta de la familia. Porque todo no lo puede hacer la catequesis o el colegio si no existe un ambiente religioso en su familia y el exterior, el de la calle, se los traga. Pierden todo lo que de alguna manera ganaron en la catequesis.

¿Y cuál es el principal mensaje que ha reforzado en estos 26 años?

Uno claro. El cristiano no puede vivir su fe por libre, sino en comunidad. Entonces la parroquia tiene que convertirse en una gran familia en la que participemos todos. Luego, me esfuerzo en hacer que los cristianos comprendan que siéndolos lleva consigo el hecho de predicar a los demás, pero no con palabras, sino con el testimonio y con el ejemplo. Esa es mi teoría y mi cuerpo de predicación. Vivir en cristiano, sí, y cada día un poco más y mejor, pero debemos sentirnos enviados, misioneros y llevar a los demás esa fe que vivimos.

Y ahora le ha venido el momento de la retirada, pero no le veo con ganas de dejarlo. Parece un guerrillero.

Sí (risas). Siempre he dicho que a mí me gustaría morir con las botas puertas y yo lo voy a intentar. Voy a dejar la parroquia, mejor dicho (pausa), me hacen dejar la parroquia, pero voy a ver si hago algo. No me gustaría sentarme en un sillón sin hacer nada y esperar a que pase el tiempo. Me gustaría estar activo de alguna manera y estaré a la disposición de lo que sea para realizarme en lo que yo he escogido, que es mi entrega al señor y a los demás.

¿Y quién le sustituirá?

Pues don Miguel Ángel Navarro, actual cura de Tegueste. Es un hombre muy bien preparado y con muchos cargos importantes. Creo que va a hacer una labor muy importante en la parroquia. Viene con ánimo e ilusión. Va a encajar. ¿Un consejo? Cada uno somos como somos. No conozco el estilo pastoral de Miguel Ángel. Seguirá la línea que la marcará la comunidad. El día 7 de marzo tomará posesión. Entonces, después de los carnavales ya me retiro y don Miguel Ángel ya podrá trabajar.