CC exige que se finalice la tercera fase del enlace puerto-ciudad

Coalición Canaria (CC) exigió ayer la finalización de la tercera fase del enlace puerto-ciudad, un proyecto valorado en unos 100 millones de euros que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no desarrollará en los próximos años por falta de "músculo financiero", según indicó esta semana su presidente, Carlos González.

En una rueda de prensa celebrada ayer en la pasarela del enlace, junto al Cabildo de Tenerife, el exalcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez dijo que su formación "liderará" la puesta en marcha de estas obras, que serían la continuación de las que han ejecutado el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la capital durante los últimos años.

Bermúdez, que compareció junto a sus compañeros Fernando Clavijo y Carlos Alonso, expresidentes del Gobierno canario y del Cabildo, respectivamente, avanzó que presentarán iniciativas en todas las administraciones para que se continúe la promesa de "acercar" el mar a los vecinos de Santa Cruz, es decir, que no existan limitaciones hasta llegar al cantil del muelle. "Que se termine la parte comercial y de oficinas que estaba diseñada en el proyecto de los arquitectos suizos Herzog & De Meuron y que se pongan los aparcamientos previstos", indicó.



Sin justificación



Apuntó el exalcalde que la "renuncia" de Puertos a ejecutar estos trabajos "no tiene ningún tipo de justificación", pues se han ejecutado obras similares en Alicante, Málaga, Barcelona o Vigo, entre otras capitales de provincia. "En todas ellas se ha apostado por acercar y unir la ciudad, el puerto y el mar", añadió.

Bermúdez lamentó que la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, haya "agachado la cabeza" ante el anuncio realizado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y sostuvo que desde Coalición Canaria ha llegado el momento de "plantarse".

En este sentido, aclaró que no se oponen a que entre capital privado en el proyecto, pero sostuvo que "solo con el dinero privado no va a salir adelante". "Es la primera vez que veo bajar los brazos con este tema", dijo Bermúdez, quien recordó que llegó a pedir a su partido que no votara los presupuestos de Mariano Rajoy si no se impulsaba el proyecto del litoral de Valleseco. "Y ahora el PSOE piensa primero en sus intereses y después en los de la ciudad", añadió.

En esta línea, Carlos Alonso criticó la "ausencia" del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, en este debate, especialmente cuando la Corporación insular ha promovido y ejecutado buena parte de las obras que hoy son una realidad, desde la plaza de España hasta la nueva zona de esparcimiento más cercana al muelle.

"Pero, ahora, el Cabildo está ausente. Y no es algo anecdótico, pues lo está en muchas de las decisiones que se están tomando en la Isla", sostuvo. Como ejemplo citó el caso de la depuración de aguas en El Rosario y la ampliación del tranvía hasta Los Rodeos.



Un preacuerdo



Los representantes de CC recordaron que existía un preacuerdo entre las administraciones para que la Corporación insular licitase la redacción del proyecto de las cubiertas de la zona portuaria, que permitiría desarrollar las terrazas desde la actual zona de obras hasta el mar. Dicha cubierta es la envolvente de la zona de aparcamiento subterránea proyectada en la tercera fase.

Al respecto, Alonso indicó que lo "fácil" es decir "que lo haga otro" porque este proyecto "lleva tiempo y recursos técnicos y económicos". "Lo difícil es hacer lo que hemos hecho hasta ahora, y queremos seguir haciendo lo difícil, y, aunque no estemos en el poder, forzar a las distintas administraciones a que lo hagan porque es el sueño que durante muchos años han tenido los santacruceros", recalcó.

"No tiene un pase que desde el punto de vista ideológico que el PSOE, un partido que se dice de izquierdas, busque la solución a través de capital privado", remarcó el expresidente insular.

En esta línea, Fernando Clavijo, también senador por la Comunidad Autónoma, criticó el "silencio sumiso" de los dirigentes socialistas "cuando viene alguien de la Administración del Estado y dice que no va a cumplir los compromisos pactados", especialmente la alcaldesa, Patricia Hernández, que se ha mostrado "obediente y que no ha alzado la voz". Además, apuntó que Pedro Martín está "ausente" y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, "no quiere molestar".

Clavijo no entiende que se diga que no hay recursos económicos cuando aún no hay presupuesto estatal para 2020, y lamentó también que "nadie haya dicho nada" tras la liquidación de las cuentas del año pasado "en las que faltan 500 millones" para Canarias.

En este sentido, el exjefe del Ejecutivo regional auguró que la iniciativa privada no va a costear el proyecto y consideró que desde el PSOE "están buscando una excusa para no molestar a sus jefes de Madrid". "No vamos a ser cómplices de ningún atropello", sentenció.



Dos fases terminadas



La primera fase de remodelación de la plaza de España comenzó en 2006 y supuso una inversión de 19 millones de euros, que fueron financiados en su mayoría por el Cabildo de Tenerife. Los trabajos incluyeron la denominada plaza del Agua, formada por un gran lago y varios pabellones, y la peatonalización de todo el entorno.

La segunda fase, en la que participaron el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria, supuso una inversión de unos 15 millones de euros y los trabajos consistieron en la ejecución de la Vía Litoral y la creación de un nuevo espacio de paseo y esparcimiento de unos 40.000 metros cuadrados situado junto a la instalación portuaria.

La alcaldesa de Santa Cruz comentó este jueves a EL DÍA que el Ayuntamiento de la capital ayudará a Puertos de Tenerife a buscar inversores privados para que la tercera fase del enlace puertociudad se pueda convertir en realidad.