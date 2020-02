Los bancos no ejecutarán desahucios sin negociar antes con el Ayuntamiento

Los bancos se han comprometido a no ejecutar desahucios en la capital sin que antes se haya avisado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del inicio del procedimiento, con el fin de poder negociar una solución. Así lo ha anunciado a EL DÍA la concejal de Vivienda y de Atención Social, la socialista Marta Arocha, quien indica que, en concreto, el acuerdo ha sido alcanzado con las entidades bancarias BBVA, Bankia y Cajasiete.

La edil destaca la importancia para el municipio chicharrero de este compromiso, pues "los bancos no llevarán a cabo ningún desalojo sin que previamente nos informen". "Esto nos permitirá tener tiempo para encontrar una solución para las familias afectadas y para, incluso, intentar llegar a un acuerdo con la entidad bancaria correspondiente en relación a negociar un posible alquiler social de la vivienda sobre la que se inicie el procedimiento de desahucio", apunta la también responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).

Marta Arocha recuerda, tal y como lo adelantó este periódico, que el Ayuntamiento de Santa Cruz, ante la grave problemática de falta de vivienda que existe en la ciudad, pidió colaboración a cinco bancos para localizar de manera urgente pisos en alquiler y, de estos, Bankia, Cajasiete y BBVA fueron los que trasladaron a la edil su intención de poner a disposición municipal inmuebles.

Bankia comunicó al Consistorio chicharrero que es posible poner a disposición del IMAS en régimen de alquiler social una vivienda, a la que pueden sumar otras seis de manera paulatina. Desde Cajasiete se trasladó que en la actualidad no tienen pisos, aunque "existe la posibilidad de que algunos inmuebles, cuya venta está comprometida, queden libres a medio plazo porque esta no pueda hacerse efectiva". Por su parte, el BBVA informó de que actualmente no tiene ningún activo, puesto que lo pasaron todo a fondos hipotecarios conocidos como "fondos buitre" desde hace años. Eso sí, los representantes de los tres bancos aseguraron que servirán de enlace entre el Ayuntamiento capitalino y estos fondos para que exista comunicación directa.

En este sentido, la concejal de Atención Social ha manifestado que el Consistorio no ha conseguido muchas viviendas de estos bancos, "porque nos dicen que no tienen", pero "sí hemos logrado algo muy importante, su compromiso de no ejecutar desahucios sin que nos avisen antes, para poder alcanzar un acuerdo".

La edil asegura que el Ayuntamiento intenta buscar soluciones inmediatas ante la problemática existente y recuerda que el Consistorio también trabaja contra reloj para construir, al menos, 400 nuevas viviendas sociales en este mandato. Eso sí, Arocha destaca que estas se construirán en diferentes puntos de la ciudad, "para poner fin a los guetos en Santa Cruz".