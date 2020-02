Urbanismo valida la ordenanza que prohíbe repartir publicidad en la calle

El Consejo Rector de Urbanismo aprobará hoy la nueva ordenanza reguladora de la publicidad exterior, normativa que, entre otras cuestiones, prohibirá su reparto en las calles, así como en edificios y su difusión sonora.

El visto bueno del órgano de gestión, en el que también se aprobará la memoria de información al público del Plan Especial de Las Teresitas, será el paso previo a su aprobación inicial por parte del pleno. Superado este trámite, la nueva ordenanza se someterá a un periodo de exposición pública, tras el cual podrá ser aprobada de forma definitiva.

La mencionada ordenanza, cuyo trámite inició el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, que conformaban CC y PP, recoge en su exposición de motivos que la publicidad exterior constituye una importante actividad económica que además incide considerablemente en el paisaje urbano del municipio y, por tanto, "ha de ser regulada de forma aislada y contemplando las nuevas tecnologías".

Además del reparto de folletos y la publicidad sonora, la nueva normativa municipal también prohíbe colocar soportes en cualquier categoría de suelo rústico; que afecten a edificios del catálogo de protección o declarados Bien de Interés Cultural; proyecciones publicitarias fijas o animadas que afecten a la seguridad vial; la publicidad colocada en vehículos o remolques, en circulación o estacionados, excepto en los que pertenezcan a actividades económicas; y la que se realiza a base de carteles, octavillas o pegatinas, fijada sobre paramentos de edificios, monumentos, obras públicas, viario público o elementos de mobiliario urbano.

Soportes electrónicos

Del mismo modo, la ordenanza de publicidad exterior regulará también la colocación de soportes electrónicos, que no podrán producir deslumbramiento ni molestias visuales a las personas, ya sean peatones u ocupantes de los edificios que los rodeen, carecerán de sonido y no inducirán a la confusión con señales de tráfico.

También es objeto de regulación de la nueva ordenanza la publicidad en la azotea de edificios. Según recoge la normativa municipal, solo podrán instalarse soportes publicitarios sobre la azotea de la última planta siempre que la altura del inmueble en cuestión cumpla con las determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación y que ninguna zona de la misma se destine a pieza habitable de vivienda.

Es más, no se admitirán estos soportes sobre edificios de menos de tres plantas de altura sobre la rasante oficial ni en calles de menos de diez metros de anchura. La superficie publicitaria total máxima será de 35 metros cuadrados.

Exclusiones y sanciones

De la regulación de la ordenanza se quedará fuera, sin embargo, la publicidad aérea, mediante avionetas, globos, dirigibles o similares, que se regirá por su legislación sectorial específica; los paneles informativos que se instalen en las obras en curso de ejecución; y la publicidad ejercida en el servicio público de transporte, vehículos turísticos o taxis, entre otras.

Respecto a las sanciones que establece la normativa, las infracciones leves se multarán con hasta 750 euros, mientras que las muy graves pueden alcanzar los 3.000.