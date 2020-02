El PP muestra su preocupación por los datos sobre el paro en Santa Cruz

El PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz muestra su preocupación por los datos sobre el paro en el municipio, hechos públicos por el Observatorio del Empleo de Canarias, que "desvelan que la ciudad tiene 403 nuevos desempleados en enero". En concreto, el número total de parados en la capital asciende a 22.010 personas". El desempleo en la ciudad de Santa Cruz afecta fundamentalmente a mujeres y a personas con poca formación, y ha castigado especialmente a sectores como el comercio y la hostelería.

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Consistorio chicharrero, Carlos Tarife, ha puesto de manifiesto en relación a esta información que la alcaldesa de la ciudad, la socialista Patricia Hernández, "en el ámbito competencial de la Administración local, debe tomar medidas que fomenten e impulsen el empleo en Santa Cruz, tales como la formación y la dinamización comercial".

En cuanto a la dinamización comercial, Tarife critica que este domingo no se haya celebrado la iniciativa Ven a Santa Cruz, que, "precisamente, persigue dinamizar las calles de la ciudad para fomentar las compras y el consumo en los negocios locales", y sobre esta cuestión dijo que "no es momento para que se paralicen proyectos de estas características".

Los datos publicados por el Observatorio del Empleo "son más preocupantes si tenemos en cuenta la subida de impuestos que ha aprobado el gobierno socialista de la Comunidad Autónoma y que afectará de forma directa a las pequeñas y medianas empresas". "Estas son la base del tejido empresarial de nuestro municipio, pero, además, sufrirán el efecto que ha tenido la subida del salario mínimo inteprofesional, que no ha conllevado la puesta en marcha de medidas positivas para los autónomos y que ayuden a facilitar la contratación", ha manifestado Carlos Tarife.

Indicó que "no se puede bajar la guardia en este aspecto, teniendo en cuenta los datos que se barajan y que son indicadores de recesión económica, y que van más allá de los datos sobre empleo". Se refirió en concreto a "la aparente paralización de la actividad de la Gerencia de Urbanismo".