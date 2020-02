La alcaldesa encarga un informe sobre los edificios sin ascensores

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, ha encargado al área de Vivienda, en el marco del denominado Plan de Ascensores, una de las iniciativas estrella del nuevo equipo de Gobierno (PSOE-Cs), la elaboración de un informe sobre los viejos edificios de la capital, con el fin de averiguar en cuáles se podrían instalar dichas infraestructuras. Los primeros estudios, realizados en La Salud, establecen que en esta zona se podría intervenir en 15 inmuebles.

La concejal responsable del área de Vivienda, la socialista Marta Arocha, aclara que estos son los primeros resultados del citado informe, pues "este incluirá todos los barrios del municipio en el que existan edificios sin ascensores". "No todos los inmuebles son susceptibles de acoger la construcción de esta infraestructura y, por esta razón, el Ayuntamiento quiere realizar un análisis previo", explica la también responsable del área de Atención Social.

Marta Arocha destaca que para la alcaldesa este Plan de Ascensores, "con el que se persigue que numerosos vecinos dejen de estar secuestrados en sus casas por la falta de los mismos", es una prioridad, "por lo que tanto desde mi área como desde la de Servicios Públicos", que gestiona el presupuesto para esta iniciativa, "se está trabajando intensamente para que el citado plan se convierta en una realidad lo antes posible".

En este sentido, y según lo adelantó EL DÍA el pasado mes de diciembre, los presupuestos de 2020 ya incluyen una partida de medio millón de euros para poner en marcha una primera fase de esta ambiciosa iniciativa. Para esta primera etapa, y según lo ha indicado el concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, "hemos elegido la fórmula que creemos que es más rápida, que consiste en otorgar subvenciones directas a las comunidades de vecinos para que instalen ascensores en sus edificios". La intención del Ayuntamiento es que ya este año se comiencen a entregar las ayudas, pues los pliegos de la convocatoria de las subvenciones están prácticamente listos.

El edil socialista también ha señalado que el medio millón de euros ya presupuestado para este año podría incrementarse en otro medio millón a partir del mes de julio, "si la demanda así lo requiere". Las ayudas van dirigidas a todas las comunidades de vecinos del municipio chicharrero cuyos edificios, con tres o más plantas, no tengan ascensor, y siempre y cuando los inmuebles sean susceptibles de acoger la construcción de dicha infraestructura. Asimismo, dichas comunidades deberán cumplir una serie de requisitos, para lo que se tendrá en cuenta la situación económica de los vecinos.

Desde el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento capitalino se calcula, según los precios actuales del mercado, que el gasto aproximado por ascensor será de unos 45.000 euros. Las subvenciones municipales costearán tanto la redacción del proyecto, en el caso de que las comunidades no cuenten con él, así como la instalación del aparato.

El edil socialista José Ángel Martín ha anunciado que, aunque para esta primera etapa se ha elegido la fórmula de la subvención directa, para "siguientes fases, se podría optar por otra forma de intervenir, como, por ejemplo, que sea el propio Ayuntamiento el que redacte los proyectos y ejecute las obras". "Lo que ocurre es que para 2020, y con el fin de que el Plan de Ascensores se convierta ya en una realidad, hemos considerado que la manera más rápida e inmediata de actuar es otorgando ayudas directas a las comunidades de vecinos afectadas", ha matizado el concejal.

Entre las zonas de la capital tinerfeña que cuentan con más edificios sin ascensores, según los datos del Consistorio, se encuentran los barrios de Chimisay, Añaza, Santa María del Mar, García Escámez y La Salud, sobre todo la parte alta.