Santa Cruz da la bienvenida a los 196 desempleados del Plan de Empleo Social

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha recibido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital a los 196 nuevos trabajadores y trabajadoras de la Corporación que forman parte del Programa Extraordinario de Empleo Social del presente ejercicio y que desarrollarán actuaciones vinculadas a las competencias o servicios municipales de la Corporación chicharrera desde este mismo día y a lo largo del actual año 2020.

La regidora municipal, acompañada de los concejales de Recursos Humanos, José Sabaté, y Medioambiente, Florentino Guzmán, les dio la bienvenida en un ambiente donde la emoción y la ilusión de los protagonistas, en algunos casos, tras muchos años de desempleo, eran palpables. Precisamente, el único denominador común que tienen entre sí los nuevos miembros del equipo de la Corporación es que abandonan las listas del paro, pues tienen todo tipo de edades, así como diferentes experiencias laborales, académicas o cargas familiares.

Patricia Hernández destacó que el Consistorio es también "su casa" y que a partir de estos momentos "forman parte de un gran equipo donde todos y todas trabajamos por un mismo fin, mejorar la vida de los vecinos y vecinas de este municipio". La alcaldesa puso en valor la contribución de la nueva plantilla: "Les toca una labor importante, trabajar por los chicharreros y las chicharreras y por la ciudad de Santa Cruz" y no quiso desaprovechar la oportunidad de conocer y saludarlos uno por uno para "agradecerles de antemano el trabajo que van a realizar".

Los nuevos trabajadores y trabajadoras han sido divididos en grupos para la asignación de las tareas que habrán de desempeñar a lo largo de los próximos meses, hasta el 29 de diciembre. De esta forma, 53 personas se dedicarán a la mejora de la accesibilidad en el municipio, haciendo labores en la vía pública relacionadas con los rebajes de aceras, paso de peatones, etc.

Otros siete integrantes del Programa de Empleo Social estarán destinados a lo que la alcaldesa definió sin titubear como "la joyita de la Corona", el Vivero Municipal de Santa Cruz, una extensión de 12.000 metros cuadrados que linda con el Barranco de Santos y se ubica en La Salud.

Y, por último, el resto de empleados y empleadas se trasladará a Anaga para encargarse de la limpieza y mantenimiento de los senderos, con especial atención a la flora exótica o especies invasoras que puedan amenazar la biodiversidad y el ecosistema, como el rabo de gato.

Para finalizar, Patricia Hernández animó a todos y todas a vivir la experiencia con orgullo y como un honor, a pesar de las dificultades que se les pudieran presentar. "A veces hay días muy duros en el trabajo en los que no se puede resolver todo, pero no hay mayor honor que trabajar por los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Cruz", destacó la alcaldesa antes de repetirles con una sonrisa al irse: "Sientan que somos un gran equipo".