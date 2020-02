La capital convertirá en un parque el solar situado entre las Torres de Cabo Llanos

El nuevo grupo de Gobierno de la capital, formado por el PSOE y por Cs, se ha comprometido a convertir el solar situado entre las dos Torres de Cabo Llanos en un parque, dando respuesta así a las demandas de los vecinos, que denuncian el abandono que sufre el barrio en cuanto a dotaciones y servicios. Debajo de esta nueva zona de esparcimiento para la ciudad, que "será una plaza, parque o una zona verde, según se acuerde con los residentes de Cabo Llanos", se construirá un parking. Asimismo, el Ayuntamiento instará al Gobierno canario a desarrollar de manera urgente las dotaciones previstas en este barrio, entre las que se encuentran un colegio y un centro de salud. Así se acordó, por unanimidad, en el pleno que el Consistorio celebró ayer, a raíz de una moción presentada por el Partido Popular.

Con respecto al proyecto municipal del parque y de los aparcamientos en el solar situado entre las dos Torres, que se planeó en el anterior mandato, con CC y PP al frente del Ayuntamiento, aunque la previsión era crear una plaza y, además, nunca se llegó a convertir en realidad, el actual concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano, de Cs, señaló que la intención del Consistorio es impulsar esta actuación lo antes posible. Eso sí, matizó, "no podremos hacer nada hasta que no concluya el procedimiento de disolución de la Junta de Compensación que permitió urbanizar Cabo Llanos, y en esto estamos trabajando". "La Junta presentó una propuesta de disolución que se está analizando, con el fin de comprobar el nivel de cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los propietarios privados, en relación de la cesión y ejecución de la urbanización", añadió el edil.

Lazcano aseguró que desde que finalice el citado procedimiento, "el Ayuntamiento de Santa Cruz entrará en acción", y se iniciarán los trabajos para convertir el solar ubicado entre las dos Torres en un lugar de esparcimiento y en un parking. Sin embargo, el portavoz del Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra, ha solicitado el informe jurídico en el que se señala que el Consistorio no puede realizar obras en dicha parcela hasta que no se haya resuelto la Junta de Compensación. Díaz recordó en el pleno que se trata de un solar de propiedad municipal, por lo que no se tendría que esperar a nada.

En este sentido, el exconcejal de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga, ahora edil en la oposición, manifestó que en su momento se solicitó un informe para averiguar si el Consistorio chicharrero podía actuar en la parcela y "la respuesta fue afirmativa". "Se trata del único solar en todo ese entorno cuyo desarrollo es obligación del Ayuntamiento y no es necesario esperar a que se resuelva la disolución de la Junta de Compensación", comentó Arteaga.

Colegio y centro de salud

Con respecto a la carencia de servicios que sufre el barrio de Cabo Llanos, el Ayuntamiento de Santa Cruz urgirá al Gobierno de Canarias a desarrollar las dotaciones previstas en el mismo, "pues cada rincón de la ciudad debe contar con los servicios necesarios". Los vecinos de la zona reclaman sobre todo la construcción de un colegio y de un centro de salud. En la actualidad, los residentes de Cabo Llanos deben acudir a Los Gladiolos para poder ser atendidos por un médico.

Asimismo, el Consistorio chicharrero, a través de la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, ha pedido al Ejecutivo canario que de manera inmediata tome una decisión sobre el futuro Palacio de Justicia, para saber con qué espacio se cuenta para dar cumplimiento a las peticiones vecinales. El portavoz del Partido Popular comentó ayer en el pleno que sería necesario que el Gobierno "repensase la ubicación de la Ciudad de la Justicia", pues "tal y como se prevé en un principio, condiciona la finalización de las dotaciones del barrio".

La Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para Vivir reclaman fundamentalmente zonas verdes, un parque infantil, un colegio y un centro de salud. Estos recuerdan que los equipamientos para este barrio están recogidos en el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad.