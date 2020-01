Sí se Puede presenta alegaciones al presupuesto municipal

Sí se puede ha presentado un texto de alegaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz para 2020. La organización se hace eco de esta manera de algunas demandas ciudadanas, que le plantearon la necesidad de llevar adelante esta iniciativa con el fin de evitar la privatización de la gestión de las instalaciones deportivas.

Las alegaciones presentadas por el portavoz de Sí se puede en la capital, Pedro Fernández Arcila, plantean la necesidad de incluir en el presupuesto para este año los créditos necesarios en su Capítulo I de forma que se garantice el servicio de los conserjes que sean suficientes para mantener abiertas las instalaciones.

En este sentido, la organización destaca que las personas encargadas de proceder a la apertura, custodia y cierre de estas instalaciones deben ser empleados públicos, según establece la ley, y que al menos tres de las personas que habían prestado este servicio hasta ahora han dejado de hacerlo desde el 1 de enero de 2020, de forma que esta situación ha supuesto el cierre de las instalaciones de las que se hacían cargo.

"Nos encontramos con que muchos espacios deportivos están siendo infrautilizados por la falta de personal municipal, así, el campo de fútbol de El Draguillo, el polideportivo de Las Delicias y el terrero de lucha Perico Perdomo permanecen cerrados todo el día desde el comienzo de este año, mientras que el pabellón Ana Bautista, el terrero de lucha Pancho Camurria, el pabellón de La Salud y el campo de fútbol de San Joaquín se mantienen cerrados por las mañanas", indica Arcila.

"Es imprescindible dotar de fondos en los presupuestos para garantizar estos puestos de trabajo de conserje en cantidad suficiente para que las instalaciones no queden cerradas como ahora", apunta el portavoz de Sí se puede, quien subraya que los presupuestos municipales para 2020 no contemplan la contratación de las personas encargadas de las conserjerías más allá de las 15 que lo están haciendo en este momento; se entiende entonces que no están previstas más incorporaciones.