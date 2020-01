Ciudadanos readmite al edil Juan Ramón Lazcano y aún no a Matilde Zambudio

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) ha readmitido al actual concejal de Urbanismo e Infraestructuras de Santa Cruz, Juan Ramón Lazcano, al que había expulsado, junto a su compañera Matilde Zambudio, el pasado verano, tras apoyar a la socialista Patricia Hernández como alcaldesa de la capital tinerfeña.

La decisión se conoció ayer y, de momento, deja fuera a la actual teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Cultura. Antes que Lazcano, Ciudadanos había readmitido a los consejeros del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, expulsados también por desobedecer las órdenes del partido y apoyar al socialista Pedro Martín como presidente de la Corporación insular.

Juan Ramón Lazcano y Matilde Zambudio habían logrado en octubre que la Justicia suspendiera, de manera cautelar, la expulsión de la formación. La vista previa en la que se abordará la denuncia formulada por ambos ediles contra esa decisión está fijada para el próximo 18 de marzo. Con la decisión adoptada ahora lo lógico es que decaiga la de Lazcano.

Lo que se abordará en esa vista previa es si hay verdaderos motivos para el expediente de expulsión que se les abrió a ambos concejales por apoyar al PSOE para lograr la Alcaldía de Santa Cruz. La jueza consideró entonces que los argumentos expuestos por los demandantes tienen apariencia de buen derecho, es decir, son verosímiles y tienen posibilidad de prosperar cuando se celebre el juicio sobre la expulsión.

Según fuentes consultadas ayer, el concejal de Urbanismo alcanzó un acuerdo extrajudicial con Ciudadanos para su reincorporación, una decisión en la que ha sido clave el "perfil bajo" que ha mantenido desde que tomó posesión como edil.

Al contrario que su compañera en la capital, Lazcano apenas se ha manifestado, ni a favor ni en contra, desde que se conoció la decisión de Ciudadanos de expulsarlos del partido. Con todo, el concejal siguió los pasos de Zambudio y llevó el caso a los tribunales.

Otras fuentes consultadas ayer reconocieron, sin embargo, que la decisión adoptada por la dirección de la formación naranja es "extraña", pues dejar fuera a Matilde Zambudio no tiene sentido. Ambos ediles han defendido los mismos argumentos para rebatir su expulsión, por lo que estas fuentes entienden que la concejal de Promoción Económica y Cultura podría haber puesto algunas condiciones que aún no ha aceptado el partido.

Cabe recordar que en el auto que paralizó la expulsión, la magistrada detalló que "parece verosímil lo argumentado por la solicitante en cuanto a que no existe base razonable para que se tomase la decisión de expulsión".

"Llevamos meses diciendo que no, que esto no ha sido así, con una indefensión tremenda. Somos dos personas y nos han tratado como si no los fuéramos", recalcó el pasado mes de diciembre Zambudio.

Con la reincorporación de Lazcano al partido por el que se presentó en las elecciones de mayo de 2019, y a la espera de lo que pueda pasar con su compañera, lo que se disipa es la posibilidad de que pueda pasar al grupo de no adscritos, como pretendía la oposición.