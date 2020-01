Ciudadanos readmite a Juan Ramón Lazcano en el partido

Ciudadanos (Cs) ha decidido readmitir en sus filas a Juan Ramón Lazcano. El actual concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue expulsado de la formación naranja tras apoyar la investidura de la socialista Patricia Hernández como alcaldesa de la capital tinerfeña junto a su compañera de partido Matilde Zambudio, primera teniente de alcalde de la ciudad.

Según las fuentes consultadas por este periódico, esta decisión no incluye la reincorporación de Matilde Zambudio a Ciudadanos pese a que su expulsión, junto a la de Juan Ramón Lazcano, fue suspendida de manera cautelar por la justicia el pasado octubre. No obstante, no será hasta el próximo marzo cuando se celebrará el juicio.