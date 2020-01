El Ayuntamiento de Santa Cruz paraliza 'in extremis' el desahucio de una mujer y su hijo

El Ayuntamiento de Santa Cruz paraliza 'in extremis' el desahucio de una mujer y su hijo

El área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz logró ayer paralizar en el Juzgado el lanzamiento de una vivienda del barrio de Chamberí ocupada por una mujer y su hijo, un desahucio que se pudo evitar contra reloj y en pocas horas gracias a la acción de la corporación tras tener conocimiento el pasado viernes y la propia afectada y sus asesores.

En este caso, María (nombre ficticio de la protagonista) había recibido el pasado viernes, al mediodía, la orden de lanzamiento de la vivienda que ha ocupado durante tres años en la calle Santo Tomás de Villanueva y que se debería haber ejecutado ayer por la mañana.

Desde ese mismo momento, y a sabiendas del momento crítico de la situación, María se puso en contacto con el activista del distrito Suroeste y presidente de la AV Tres Barrios, Lolo Dorta, quien la ayudó a contactar con los servicios sociales que dirige la concejal Marta Arocha, casi sin margen de maniobra para actuar contra el lanzamiento programado para ayer por la mañana y con un fin de semana de por medio que no facilitaba una solución.

Desde primera hora, la angustia la ponía la presencia de los cerrajeros que se desplazaron para trabajar mientras los teléfonos para paralizar la acción de la Justicia echaba humo. La decidida intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz evitó lo que todo el mundo esperaba, el lanzamiento, aunque se trata de una paralización del procedimiento que se volverá a activar en un mes.

"No está solucionado el problema", advierten algunos vecinos consultados de la calle que ven con preocupación "cómo la chica y su criatura, que no tiene culpa de nada, pueden verse en la calle".

"Quiero una casa para pagar"

¿Y cómo lo cuenta María? Después de estar durante horas en el juzgado, serena, agradeció "de todo corazón la ayuda prestada por el Ayuntamiento y su concejal (Marta Arocha) y Lolo Dorta, quienes me han brindado toda la ayuda y ha sido de corazón. Ahora solo quiero una casa para pagar. Soy trabajadora, mis jefes me han ayudado, y tengo el objetivo de que mi hijo tenga una casa donde vivir y que se consiga en este mes antes de que el lanzamiento se vuelva a activar", dijo con determinación.

Recordó que cuando se quedó embarazada "lo primero que hice fue ir a Vivienda, ponerme en una lista y solicitar una vivienda de protección oficial que nunca llegó. Como vi que no llegaba tuve que hacer esto, meterme en una vivienda que estaba desocupada. Luego fui a un juicio en donde expuse que pagaría un alquiler social. Para tenerla cerrada, ganaba el banco y yo seguiría en la vivienda. Pero nada de nada, no fue posible un entendimiento".

Alquiler social

La afectada demandó una solución para poder pagar un alquiler social, "solo quiero tener un techo donde vivir y que la pesadilla pase. Sé que puedo trabajar y lo estoy haciendo. Busco tener una tranquilidad y no tener que estar pasando por estas cosas", apuntó tras rechazar salir en una foto "porque es parte de mi intimidad".

"Sé que a mi hijo no le va a faltar de nada. Solo necesito una ayuda porque tal y como está el mercado laboral con los trabajos temporales no encontraré a nadie que me alquile una casa", concretó.

La concejal del IMAS, Marta Arocha, confirmó que "el lanzamiento se paraliza durante un mes" y recordó que "el caso llegó al ayuntamiento a las 14:30 horas del viernes, con lo que el tiempo era muy limitado. Trabajamos en el informe y el documento enviado por la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, con el que se logró el aplazamiento", dijo.

"Ahora será buscar una alternativa, que es conseguir con la entidad que desahucia un alquiler social y si eso no funciona será una cuestión de encontrar una vivienda pública o privada", explicó Arocha para concluir.