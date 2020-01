"El estado de los colegios en el municipio no es el idóneo"

Existe bastante presión hacia el concejal del distrito Suroeste por las carencias que arrastra.

La presión es normal. Soy de la zona y siempre hemos acusado la insuficiencia de dotaciones públicas. Es la zona de expansión de la ciudad y eso requiere una especial inversión para dotar al distrito de aquellas infraestructuras y servicios que requiere. Se están valorando las que son necesarias y dónde pueden ubicarse para poder ir dando respuesta.

¿Cuáles serán las principales inversiones en 2020?

Hay una importante inversión en asfaltados y en otros servicios públicos más básicos. Además, desde el propio distrito estamos actuando ya en cuestiones de accesibilidad, de acerado y valorando alguna obra de pluviales e infraestructuras deportivas.

Uno de los grandes problemas es la disponibilidad de suelo. ¿Cómo se va a resolver ese asunto?

Las cuestiones del planeamiento se han complicado por el devenir del PGO. La semana que viene analizaré con el concejal de Infraestructuras cuestiones del planeamiento que afectan a instalaciones deportivas. Dirigimos una especial mirada a la disponibilidad de suelo.

¿Con qué presupuesto cuenta el distrito para este año?

Unos 590.000 euros, de los que 190.000 corresponden a obras. Pero el resto de áreas también invierte.

El Consistorio inició en diciembre, con gente del convenio de empleo, la limpieza de ocho canchas. ¿Cómo van los trabajos?

Van a buen ritmo. En lo que se terminen estas ocho primeras seguiremos con otras, alguna en el distrito Suroeste. La conclusión que teníamos es que los vecinos de este distrito se sienten especialmente abandonados por el Ayuntamiento, y luchar contra ese sentimiento es complicado. Además de infraestructuras queremos dinamizar la zona, es decir, coser ciudad, desplazar actividad al Suroeste.

El techado de canchas en colegios se retomó hace algunas semanas. ¿Cómo van los trabajos?

Se retomaron las obras, no sin dificultades. Se han encargado los trabajos a dos contratas diferentes y hemos dado un plazo de siete semanas. Tomé Cano será, si no hay inconvenientes, el primer centro que se termine. Calculamos un mes y medio para la finalización. Van a buen ritmo.

El anterior gobierno tenía la intención de abrir estas instalaciones a otros colectivos.

El primer objetivo es ponerlas a disposición de los centros y ya luego veremos cómo articulamos el uso fuera del horario lectivo.

¿Pero descartan esta opción?

No, pero habrá que habilitarlas. En el proyecto no estaba contemplado el uso externo. No se recogía ni vestuarios ni baños, algo básico. Tampoco estaba el material deportivo, que hemos tenido que licitar aparte, ni el tipo de uso que se le quería dar a la cancha. Todo eso está ahora consensuado.

¿Cuándo saldrán a licitación las obras de los otros cinco techados?

El objetivo es que salgan a concurso el primer semestre. Ya tenemos los cinco proyectos, con las deficiencias de los anteriores corregidas.

También inició el mandato con un problema heredado en la Casa de la Juventud, que la ha mantenido cerrada hasta hace poco. ¿Se va a potenciar ese recurso?

Seguimos caminando con la licitación de la adjudicación de la apertura y cierre y dinamización de la casa, pero no queríamos renunciar a la posibilidad que nos daba el acuerdo con el Cabildo de disponer de una persona formada que dinamizara la casa. Queremos que la Casa de la Juventud sea un referente para los jóvenes, que la entiendan como un espacio del que puedan disponer libremente.

¿No tiene la sensación de que es un recurso desconocido para muchos jóvenes, de que siempre está la misma gente?

Y, sobre todo, gente de la zona. Dentro de Distrito Joven estamos haciendo un trabajo de publicidad del recurso. Aunque es verdad que la juventud ya no se organiza igual que hace quince años.

¿Cuándo estará resuelto el nuevo contrato de apertura y cierre?

Espero que no más tarde de finales de febrero, principios de marzo.

¿Se siguen pagando facturas del servicio anterior?

Sí.

Tampoco arranca el Consejo de la Juventud.

Estamos trabajando para que sea un Consejo que funcione de manera autónoma, que sirva para empoderar a los jóvenes tanto en la participación como en su propia organización. No queremos un organismo tutelado, politizado y liderado por el propio Ayuntamiento, sino un órgano independiente que trabaje como otros consejos. He dado la orden de que emprendamos un nuevo proceso de apertura del Consejo, con más participación y representación de todos los colectivos de la ciudad.

¿Qué programas van a mantener o incorporar en Educación?

Hemos incorporado un técnico de educación y juventud con el objeto de determinar qué programas deben continuar y cuáles son novedad. Ya está la acogida temprana en marcha, empezaremos en estos meses con actividades extraescolares infantiles y continuaremos con actividades extraescolares educativas, pero con otra visión. Queremos que nuestros chicos de Primaria conozcan, por ejemplo, los derechos de la infancia. Es decir, cuestiones más civiles, más cívicas.

Una de las grandes quejas durante al pasado mandato fue el mal estado de algunos centros educativos. ¿Cómo se va a actuar?

Desde Servicios Públicos se está trabajando a destajo porque se había acumulado mucho. El estado de los colegios en el municipio no es el idóneo. Es una cosa que he tratado con la directora general de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, con la que me he reunido en tres ocasiones. Ellos también me lo señalaban. Estaban sorprendidos por el estado de dejadez y abandono de algunas infraestructuras educativas. Estamos trabajando sin pausa, pero el debe es muy amplio.

¿Se ha avanzado en la rehabilitación de la piscina del colegio de Las Delicias?

Existe el compromiso de la alcaldesa y del Gobierno de Canarias en rehabilitar ese espacio.

¿Han contemplado la posibilidad de poner en marcha algún plan de actuación para aquellos casos más urgentes?

Servicios Públicos está actuando en las cuestiones de mayor urgencia. Pero no descartamos nada. En todo caso, tenemos una conversación fluida con la Dirección General de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias. Llega un punto en el que no solo es mantenimiento, sino obra nueva por todo lo que ha generado esa falta de conservación.

¿Se podrían abrir los centros docentes a la ciudad?

He tratado con la Consejería de Educación el poner a disposición de la ciudad centros educativos, colegios e institutos, fuera del horario lectivo. Las direcciones de los centros están dispuestas en muchos casos a esa apertura, pero necesitan un apoyo. Al Gobierno le ha sorprendido que el Ayuntamiento no haya trabajado nunca en esta línea siendo la capital.

¿Para destinarlos a qué?

Las salas de estudio me parece crucial, aunque también las zonas deportivas de algunos centros. Los estudiantes de Santa Cruz solo disponen de una sala de estudio 24 horas y fines de semana, la del TEA. Y es una población muy importante, tal vez la mayor de la Isla. Lo demandé cuando era concejal de la oposición y lo trabajamos ahora.