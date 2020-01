La reforma del Pabellón de Deportes se licita en 2020 con los pliegos corregidos

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Infraestructuras, sacará de nuevo a licitación en los próximos meses las obras de reforma del Pabellón de Deportes e instalaciones anexas, una actuación que quedó paralizada el pasado año por cuestiones administrativas.

Según avanza el concejal del área, Juan Ramón Lazcano, en el nuevo concurso se corregirán aquellos aspectos de los pliegos que motivaron que la intervención que estaba prevista para el pasado ejercicio se viera finalmente suspendida.

El proyecto, tras varios años de retraso, salió a licitación en 2017 con el objetivo de transformar toda la manzana deportiva de Tomé Cano. Al concurso solo se presentaron dos empresas, Go Fit Andalucía y Centro Deportivo Puerto Palma.

El Consistorio, entonces con Coalición Canaria (CC) y PP al frente, adjudicó los trabajos a la primera de ellas, pero el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias anuló la adjudicación tras una reclamación de la segunda empresa. Centro Deportivo Puerto Palma había denunciado que se le había dado un plazo extra a su rival para presentar más documentación.

Es más, el Tribunal de Contratos canario no solo estimó el recurso, sino que obligó retrotraer todo el procedimiento hasta el punto en el que el Consistorio de la capital decidió dar ese plazo extra a Go Fit Andalucía. Eso ocurrió en febrero de 2018.

Sin embargo, desde esa fecha y hasta agosto del año pasado, ya con el nuevo gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, apenas se avanzó en el procedimiento.

La razón, según explicó el concejal de Infraestructuras en su momento, es que durante el tiempo en el que prolongó el recurso, Centro Deportivo Puerto Palma fue absorbida por Santagadea Gestiones.

"Se requirió a la empresa que acreditara que cumplía las condiciones para ser adjudicataria y no pudo acreditar que las cumplía", manifestó el edil. En concreto, tenía que estar en condiciones de ser adjudicataria en el momento de la absorción y no estar incursa en causa de prohibición para contratar, extremos que no acreditó.

Por este motivo, el nuevo grupo de gobierno decidió declarar desierto el concurso que se había iniciado en 2017 y que ahora volverá a ponerse en marcha, pero actualizado.



Actuaciones del proyecto



Entre las actuaciones que contempla el proyecto original destacaba la remodelación del Pabellón Municipal Paco Álvarez, que vería duplicada su superficie actual con la creación de dos pistas homologadas para la práctica del baloncesto, voleibol y fútbol sala.

Esta instalación, que tendría una superficie de 2.678 metros cuadrados, contaría con graderío y vestuarios además de una zona comercial vinculada exclusivamente al deporte.

Se preveía, además, un gimnasio con una sala de fitness y musculación de 1.400 metros cuadrados y una zona de actividades dirigidas de unos 1.800 metros cuadrados. De igual manera, se mantendrían las cuatro pistas de squash que alberga la Piscina Cubierta David González Rodríguez y se ejecutarían dos pistas de tenis homologadas.

La actuación incluía también, con cargo a la concesión, la ejecución de la Escuela Municipal de Tenis en Tío Pino. Esta instalación de nueva creación contaría con cuatro pistas homologadas, duplicando así el número del que disponen en la actualidad. Dispondría también de las dependencias y servicios necesarios para la práctica del tenis, así como una pista de running que se desarrollará por el perímetro del complejo.