Empiezan en la playa de Valleseco las obras previas a Sol y Sombra

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras de Santa Cruz, Juan Ramón Lazcano, confirmó ayer el inicio de las obras en la playa de Valleseco, en concreto de los trabajos que tienen que ver con la recogida de pluviales y el drenaje en la zona del Centro de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat), que serán el paso previo al desarrollo del proyecto Sol y Sombra.

En esta actuación, aclaró el edil de la capital, se invertirán 240.000 euros. El acta de replanteo, último procedimiento administrativo, se había firmado el viernes pasado.

El siguiente paso será la licitación de la obra mayor, es decir, la del citado proyecto que elaboró el equipo de arquitectos Casariego-Guerra. Según avanzó hace unos días el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, la idea es que los pliegos de esta actuación estén listos durante los primeros meses del año que viene, de tal forma que las obras estén adjudicadas el próximo verano.

Ayer, el pleno de Santa Cruz aprobó por unanimidad un adelanto de dos millones de euros para las obras que se ejecuten durante el año 2020. Aunque en principio estaba previsto que se incluyeran en las cuentas del próximo ejercicio, la disponibilidad financiera del Consistorio ha permitido anticipar esa cantidad, del mismo modo que lo ha hecho el Gobierno de Canarias, puntualizó Lazcano.

Precisamente, en la sesión plenaria se aprobaron también los presupuestos municipales para el año que viene, que ascienden a 278 millones de euros. Las cuentas salieron adelante con los votos del grupo de Gobierno, PSOE-Ciudadanos, y con los de Unidas Podemos. Coalición Canaria (CC) y PP votaron en contra.

Los presupuestos de 2020 no contemplan una subida de impuestos y aumentan el gasto que revierte en la ciudad, es decir, el no financiero, en 9,1 millones de euros, lo que representa un 3,5%.

El incremento más significativo se establece en el área de Vivienda, que pasa de 5,8 millones en 2019 a 16,9. Con ello se quiere hacer frente, entre otras cosas, a la construcción de nuevas viviendas sociales, uno de los compromisos adquiridos entre el grupo de Gobierno y Unidas Podemos.

Las cuentas del año próximo contemplan también un aumento de 1,5 millones de euros en el presupuesto del IMAS, que gestionará 26,9 millones. Entre otros objetivos, se pretende ampliar de 1.200 a 1.700 las ayudas a domicilio, y, además, se asume la creación de una nueva escuela infantil en el colegio Los Verodes, en Los Gladiolos-Azorín, y otra en el Centro de Formación de Tena Artigas, cuya apertura se prevé para 2021.

También recoge un aumento significativo el área de Fiestas, que crece hasta los 1,1 millones. Ayer, el grupo de Gobierno justificó esta subida con el adelanto a los grupos del Carnaval. Por primera vez, estas partidas aparecen en los créditos iniciales y no será necesario, como en anteriores ocasiones, realizar una modificación de gasto a mitad de año para abonar los pagos.

Los argumentos, sin embargo, no convencieron a la oposición. Guillermo Díaz Guerra, portavoz del PP, dijo que no era un presupuesto "malo a rabiar" y más bien "conservador", pero consideró que había "trampa" en el gasto de personal, con un incremento en los organismos autónomos. El edil del PP pidió "reconsiderar" el gasto en Fiestas. Del mismo modo, criticó que no se cancelara de una vez la deuda municipal, argumento en el que también insistió Coalición Canaria (CC).

Sobre este aspecto, el concejal de Hacienda, José Sabaté, aclaró que para el Consistorio era más rentable mantener la deuda que cancelarla este ejercicio.

El portavoz de CC, Juan José Martínez, recalcó que se trata de un presupuesto "continuista", con menos del 5% de partidas nuevas. También advirtió de que son unas cuentas "difícilmente realizables", pues, entre otras cosas, solo van a estar en vigor once meses.

Martínez mostró sus dudas asimismo con que los ingresos del 2020 se mantengan, dada la situación económica prevista para el próximo año.

Las enmiendas presentadas por ambos grupos fueron rechazadas.

Por el contrario, para el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, las cuentas de 2020 mejoran la política municipal que se ha seguido hasta ahora en la capital y destacó, por ejemplo, "el importante esfuerzo en materia de vivienda".

Plan de Subvenciones

Durante la sesión plenaria de ayer se aprobó también el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2021. Carlos Tarife, edil del PP, pidió, sin éxito, que el expediente quedara sobre la mesa al exponer las dudas-sugerencias que hacían la Intervención, la Asesoría Jurídica y Patrimonio por la forma de conceder dichas ayudas. José Sabaté, concejal de Hacienda, aclaró que eran las mismas que había tenido el plan anterior, con el PP en el Gobierno.

La crítica más intensa la formuló el portavoz de CC, Juan José Martínez, al haberse eliminado una subvención destinada al Club de Lucha Los Campitos. "No se ha podido", aclaró Sabaté. Lo que se ha creado es una línea de ayudas a deportes autóctonos.

En todo caso, la alcaldesa, Patricia Hernández, aclaró que el citado plan se puede modificar a lo largo del año.