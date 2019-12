El Gobierno de Canarias construirá 100 viviendas sociales en La Gallega

El Gobierno de Canarias construirá 100 viviendas sociales en la zona de La Gallega, en el distrito Suroeste, en las que invertirá un total de 11 millones de euros. Las casas se ubicarán en dos solares cedidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz. En concreto, se levantarán 50 en cada parcela.

Así lo anunciaron ayer el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, en una rueda de prensa en la que dieron cuenta de que esta iniciativa se enmarca en un convenio firmado entre ambas administraciones, el primero que suscribe el Ejecutivo con un ayuntamiento durante el presente mandato para esta materia.

Este centenar de viviendas estarán disponibles en régimen de alquiler social, por un periodo de veinticinco años, para familias que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Franquis detalló que en las próximas semanas se solicitará la correspondiente licencia de construcción de este centenar de casas y avanzó que la previsión es que la edificación se prolongue durante 24 meses. El consejero explicó también que el acuerdo suscrito con Santa Cruz se enmarca dentro del convenio nacional de vivienda y dentro del llamado Pacto Político y Social por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, que intenta establecer una hoja de ruta en esta materia para los próximos años y sumar a todos los sectores de la sociedad canaria.

Al respecto, Sebastián Franquis indicó que el objetivo del Gobierno de Canarias a lo largo de la presente legislatura es construir alrededor de 2.200 viviendas públicas en el Archipiélago, una cifra que espera aumentar de forma "considerable" si se consigue la colaboración de cabildos, ayuntamientos y del sector privado.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, recalcó que la obra pública en materia de vivienda ha estado "paralizada" en la ciudad durante los últimos veinte años, pero con el cambio político se ha convertido en una "prioridad" tanto para el Gobierno canario como para el Ayuntamiento de la capital.

En esta línea, advirtió de que el Consistorio de Santa Cruz "no se conforma" y trabaja para conseguir más viviendas públicas, e insistió en que lo fundamental es que los jóvenes que no pueden desarrollar un proyecto vital tengan respuesta por parte de las administraciones, idea que extendió a las familias que están "angustiadas" porque no pueden pagar altos precios de alquiler o hipoteca y se les dé una solución.

La alcaldesa subrayó que en la capital tinerfeña hay un problema habitacional "serio", porque hay vecinos que están siendo "expulsados" de sus barrios, de su entorno y de la cercanía de sus puestos de trabajo y de la familia.

Patricia Hernández sostuvo también que se optará por comprar viviendas a propietarios de casas vacías, entre ellos las entidades bancarias, algo que, según recordó, se intentó en el anterior mandato pero no se consiguió.

La regidora de la capital detalló que el nuevo grupo de Gobierno de Santa Cruz, que forman PSOE y Ciudadanos, con el apoyo externo de Unidas Podemos, se comprometió a construir 400 viviendas en el presente mandato. Con las anunciadas ayer ya son 399, pues a ellas se suman otras 215 que se van a edificar en Cuevas Blancas, 44 en las que ya se trabaja en El Tablero y otras 40 previstas en María Jiménez.