Santa Cruz convertirá viviendas sociales en edificios "no contaminantes"

El Ayuntamiento iniciará el próximo año, con una inversión de 400.000 euros, un proyecto pionero en San Andrés y La Alegría, que extrapolará a otras partes de la ciudad.

Por primera vez en Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento convertirá viviendas sociales en edificios "no contaminantes". Según explica el concejal de Medio Ambiente, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, se trata de un proyecto pionero que se iniciará el próximo año en los barrios de San Andrés y de La Alegría, para "extrapolarlo" en el futuro a otras zonas del municipio.

En concreto, el proyecto se denomina "Transformación de edificios de viviendas sociales hacia un balance de carbono casi neutro". Los bloques de 57 viviendas sociales del barrio de La Alegría, situados en la carretera Tahodio, y los bloques de 21 viviendas sociales del barrio de San Andrés, ubicados en la calle Doctor Rafael Folch, son los edificios elegidos por el Consistorio chicharrero para probar esta iniciativa. Serán rehabilitados para convertirse en construcciones "casi sin emisiones".

"Los edificios bajos o casi neutros en carbono son una tendencia mundial que contribuye a alcanzar los objetivos de lucha contra el Cambio Climático acordados en la cumbre de París. El Ayuntamiento de Santa Cruz también quiere sumarse a esta tendencia", ha apuntado el concejal de Medio Ambiente.

Las obras que se llevarán a cabo para convertir estas viviendas en "no contaminantes" consistirán, fundamentalmente, en el revestimiento exterior del edificio para que "no estén expuestos a los cambios climáticos, de manera que tengan temperaturas constantes y no sea necesario ni el uso de aires acondicionados o ventiladores en verano ni de calefacción en invierno"; en la colocación de paneles en determinadas áreas "para evitar la insolación excesiva"; y en la instalación de placas fotovoltaicas para que "los edificios sean autosuficientes y generen la energía que consumen".

Los trabajos de rehabilitación en las viviendas de San Andrés supondrán un coste, aproximado, de 130.000 euros, y los relativos a los edificios de La Alegría supondrán una inversión cercana a los 270.000 euros. Para la redacción de los proyectos, cuya licitación se producirá en breve, se ha destinado una partida de 34.000 euros.

"El objetivo es alcanzar un grado de reducción de emisiones de CO2 satisfactorio y eficiente", ha apuntado Guzmán Plasencia.