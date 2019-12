Marta Arocha: "En el último mes hemos paralizado diez desahucios"

La Concejalía de Asuntos Sociales capitalina es una de las áreas más activas de la legislatura. Al frente se encuentra Marta Arocha, que reconoce la intensidad de un trabajo que tiene como objetivo, principalmente, cubrir las necesidades de las personas con menos recursos.

Marta Arocha asumió las responsabilidades del área de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz hace casi seis meses, un tiempo en el que el trabajo la ha absorbido por completo en el intento de cubrir las necesidades básicas de las personas que menos tienen. La concejala destaca la actuación social que se desarrolla con los usuarios del albergue o la oscura de evitar desahucios sin necesidad de "venderlo" a los medios, recordando que en el último mes ha logrado negociar la paralización de diez desahucios vinculados a viviendas habitadas de entidades bancarias. "¿La oposición? Ha sido desleal con los ciudadanos, no con el Gobierno, cuando no ha apoyado el presupuesto del área", dice.

¿Qué valoración puede hacer de los primeros seis meses al frente del área?

Están siendo unos meses muy intensos. Son las palabras que pueden definir este tiempo, con mucho trabajo que hacer y desarrollándolo con mucha energía, cambiando cosas, planificando para ser más efectivos y con proyectos válidos en la mano.

¿En cuáles está incidiendo más su departamento?

Se han hecho cosas significativas, sin duda. Ahí está los trazos relativos al Centro Municipal de Acogida, el albergue, en donde los últimos meses se ha desarrollado un trabajo importante como la identificación pormenorizada. Desde un principio, entendíamos que había personas que no deberían estar de usuarios allí. Con las identificaciones ya empezamos a trabajar con las personas haciendo estudios caso por caso. Ya se han empezado a tratar a 25 personas dependientes llevándolos a centros sociosanitarios y en algún caso a La Residencia. Estamos sintiendo la colaboración del Cabildo en la derivación de personas. También hacemos hincapié en la asistencia a personas con deterioro de la salud mental intentando coordinarnos con el Servicio Canario de Salud (SCS) para sacarlos del albergue. Mucho trabajo pero está saliendo.

Es un problema de todos, sin colores políticos de por medio.

Sí, es un problema de la sociedad. De hecho, el jueves tenemos una reunión muy importante con el Gobierno de Canarias, cuatro ayuntamientos y el Cabildo para abordar el tema de las personas sin hogar.

¿Cuántos desahucios se están paralizando? Es una información que en ningún caso se está haciendo pública.

Creo que este tipo de situaciones no se pueden vender. Además, no tengo tiempo para eso. Me pongo del lado de las personas. Me he sentado con muchas personas, madres con hijos a cargo a punto de tener que dejar su vivienda... Hay situaciones dramáticas. Debo decir que a lo largo de este mes hemos paralizado 10 desahucios vinculados a entidades bancarias y todos muy dramáticos de madres con niños. Nombres y apellidos sobre una situación muy dura. Eso sí, ese trabajo se puede complicar cuando la situación se produce entre privados. ¿Las 358 viviendas de Añaza? El Ayuntamiento está cumpliendo con su parte. Los vecinos no tienen ninguna queja con respecto al consistorio.

¿Y qué pasa con la construcción de viviendas sociales?

Vamos a marchas forzadas. Se han empezado a construir las primeras 44 en El Sobradillo. Sobre las 215 de Cuevas Blancas ya tenemos todos los informes favorables del proyecto de urbanización, que nos faltaba desde la semana pasada el informe del Consejo Insular de Aguas que ya tenemos. Ya tenemos el proyecto de urbanización y estamos trabajando en los pliegos para sacar en licitación la ejecución de la obra y seguiremos sacando promociones a lo largo de la legislatura.

Contará con un presupuesto que no ha sido apoyado por la oposición.

Sí. No apoyarlos ha sido una deslealtad no para este Gobierno, sino a los ciudadanos. Las cuentas recogen absolutamente todo lo incluido en el presupuesto anterior. Los proyectos aprobados el año pasado se han vuelto a incluir este año, pero ¿cuál es la novedad? Se lo digo, 1,2 millones para planes nuevos que implican la ayuda a domicilio, pisos de urgencia habitacional, para madres con hijos, escuelas infantiles y la creación de otras nuevas... La oposición ha sido desleal con los ciudadanos, no con el Gobierno.